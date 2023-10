Euro 2024, i risultati e le classifiche dell'ottava giornata

I risultati dell'ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Spagna (1-0 sulla Norvegia), Scozia (a riposo), Turchia (4-0 alla Lettonia), Austria (1-0 in Azerbaigian) e Inghilterra (3-1 all'Italia) staccano il pass per la Germania. Belgio-Svezia sospesa per l'attentato a Bruxelles.

Si è da poco conclusa la seconda tre giorni di questo mese di ottobre 2023 relativa alle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Facciamo un riepilogo dei risultati e vediamo come hanno influito sulle classifiche di ciascun girone.

Euro 2024: gli incontri del 15 ottobre 2023

Girone A

Alla Spagna basta il gol, al termine di un'azione confusa in area di rigore, di Gavi al 49' contro la Norvegia per permettere a se stessa e alla Scozia, che in questa giornata ha osservato un turno di riposo, di staccare il pass per Euro 2024. In questo caso, la sospetta posizione di Alvaro Morata non influisce sulla regolarità del gol, a differenza di quanto accaduto sulla rete annullata dal VAR al 21'.

Nel pomeriggio, la Georgia si assicura la qualificazione agli spareggi di Lega C battendo Cipro per 4-0. Primo tempo a reti inviolate, mentre i caucasici si scatenano nella ripresa: la sblocca Otar Kiteshvili al 46' con un tiro dalla distanza; al 58' raddoppia Kvicha Kvaratskhelia con un'azione in velocità delle sue; all'82' va in gol Levan Shengelia; infine, al quinto di recupero, Georges Mikautadze fissa il risultato finale su calcio di rigore.

Girone D

La Turchia si qualifica per Euro 2024 avendo vita abbastanza facile contro la modesta Lettonia, battuta con un netto 4-0. La sblocca al 58' Yunus Akgun che sfrutta un traversone di Cenk Ozkacar; all'84' (di testa su assist di Semet Akaydin) e al secondo di recupero va in gol Cenk Tosun (su assist di Ismail Yuksek dopo un errore difensivo lettone); il momentaneo 3-0 è firmato da Kerem Akturkoglu al termine di un'azione in contropiede.

Continua il momento negativo della Croazia, che rimette in discussione la qualificazione perdendo 2-1 contro il Galles. Il Dragone va in gol al 48' con Henry Wilson. L'attaccante del Fulham raddoppia al 60' con un colpo di testa spalle alla porta su assist di Daniel James. Inutile, al 75', il gol su azione da calcio d'angolo di Mario Pasalic.

Girone E

Turno di riposo per l'Albania, che conserva il primo posto nel Girone E. La Polonia, infatti, non va oltre l'1-1 contro la Moldova, con la Nazionale ospite che passa in vantaggio al 26' con Ion Nicolaescu sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il pareggio firmato al 53' di Karol Swiderski, liberato in area da un assist di Piotr Zielinski.

Nel pomeriggio, la Repubblica Ceca si rimette in corsa per la qualificazione con un minimo 1-0 contro le Faer Oer. La vittoria arriva su calcio di rigore siglato al 76' da Tomas Soucek assegnato dopo un tocco di mano di Odmar Faero.

Girone I

Rinviata a data da destinarsi la partita Kosovo-Israele per l'ennesima ripresa del conflitto tra Israele e Palestina. L'incontro si disputerà a Pristina.

La Svizzera si rende protagonista di una partita folle contro la Bielorussia. Rossocrociati che passano in vantaggio al 28' con un gol di Xherdan Shaqiri da fuori area. Si scatenano le Ali Bianche nella ripresa, andando addirittura sul momentaneo 3-1: in gol Afrid Ebon Nhome al 61' (sfruttando un cross di Ancileuski), Dzianis Paljakou al 68' (su azione di calcio d'angolo) e Dzmitrij Ancileuski all'84' (approfittando un buco difensivo degli elvetici). È proprio Xherdan Shaqiri a servire l'assist per Manuel Akanji all'89' e, un minuto dopo, la pareggia Mohamed Amdouni.

Tutto facile per la Romania, che batte Andorra per 4-0. La Tricolorii la chiude di fatto nel primo tempo: al 23' segna Nicolae Stanciu su calcio di punizione; al 28' raddoppia Ianis Hagi con un tiro dal limite; al 44' arrotonda Razvan Marin su rigore. Florinel Coman cala il poker al 50' su assist proprio di Hagi, portando la sua Nazionale in testa al Girone I.

Euro 2024: gli incontri del 16 ottobre 2023

Girone B

I Paesi Bassi ritornano in corsa per la qualificazione nel Gruppo B battendo la Grecia al terzo minuto di recupero del secondo tempo con un rigore firmato da Virgil van Dijk. Per gli Oranje si era trattato del secondo tiro dal dischetto nel corso della partita: al 28', Wout Weghorst ci ha provato, ma la sua conclusione è stata parata dal portiere ellenico Odysseas Vlachodimos.

Facile, ma di fatto inutile, la netta vittoria dell'Eire contro Gibilterra a Faro. Due gol per tempo firmati da Evan Ferguson all'8' (su cross di Doherty), Mikey Johnston al 28' (ribadendo un tap-in che, in precedenza, si era stampato sul palo), Matt Doherty al 60' (sugli sviluppi di un corner) e Callum Robinson all'80' (di testa su assist di Jamie McGrath).

Girone F

La partita tra Belgio e Svezia è stata interrotta al termine del primo tempo sul punteggio di 1-1 (al 15', Viktor Gyokeres, e al 31', Romelu Lukaku su rigore). La decisione è arrivata dopo che è stata resa nota la notizia dell'attentato avvenuto a Bruxelles e nel quale hanno perso la vita due tifosi svedesi. Il resto dell'incontro sarà recuperato prossimamente.

Nel pomeriggio, l'Austria conquista la qualificazione per Euro 2024 grazie al gol su calcio di rigore di Marcel Sabitzer. Massima punizione accordata dopo che una sua precedente punizione era stata respinta di mano da un componente della barriera, Rahil Mammadov.

Girone J

Il Portogallo non lascia neanche le briciole nel proprio girone e fa otto su otto grazie allo 0-5 di Zenica contro la Bosnia-Erzegovina. Manita calata tutta nel primo tempo con le reti al 5' su rigore e al 20' di Cristiano Ronaldo, di Bruno Fernandes al 25', di Joao Cancelo al 32' e, infine, di Joao Felix al 41'. Nonostante ciò, i balcanici sono certi della qualificazione agli spareggi.

L'Islanda batte per 4-0 il Liechtenstein con le reti di Gylfi Sigurdsson (al 22' su calcio di rigore e al 49' su assist di Arnor Traustason), di Alfred Finnbogason (al 44' su assist di testa di Willum Willumsson) e di Hakon Haraldsson (al 63' di pallonetto). Alpini che avevano avuto la possibilità di accorciare le distanze su calcio di rigore, sbagliato da Sandro Wieser e la cui ribattuta di Dennis Salanovic successivamente annullata dal VAR.

Euro 2024: gli incontri del 17 ottobre 2023

Girone C

L'Inghilterra ottiene la qualificazione a Euro 2024 battendo l'Italia col punteggio di 3-1. Gli Azzurri erano a sorpresa passati in vantaggio al 15' con Gianluca Scamacca, in gol su assist di Giovanni Di Lorenzo. Poi, però, i Tre Leoni ribadiscono la loro superiorità: al 31' Harry Kane sigla un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano dello stesso Di Lorenzo; al 57', Marcus Rashford va in gol finalizzando un'azione propiziata da Jude Bellingham; l'attaccante del Bayern Monaco fa doppietta al 77'.

Soffre l'Ucraina a Ta'Qali contro Malta, ma alla fine ha ragione dei mediterranei, passati in vantaggio al 12' con Paul Mbong. Il pareggio arriva al 38' su una sfortunata deviazione di Ryan Camenzuli e poi Artem Dobvyk la ribalta su calcio di rigore al 43'. Il risultato finale di 3-1 è fissato all'85' da Michajlo Mudryk.

Girone G

La Serbia fa suo il derby contro il Montenegro e si avvicina all'Ungheria per il primo posto nel girone. Per i balcanici il vantaggio è firmato al 9' da Aleksandar Mitrovic, servito da Sasa Lukic, ma gli adriatici trovano il momentaneo pareggio al 36' con l'eterno Stevan Jovetic. Mitrovic riporta i suoi in vantaggio al 73' e, infine, il gol del definitivo 3-1 arriva al 78' grazie al capitano serbo Dusan Tadic.

I magiari, invece, non vanno oltre il pareggio per 2-2 contro la Lituania. In vantaggio i baltici al termine del primo tempo con Fedor Cernych al 20' e Pijus Sirvys al 36'. Poi, però, la Nazionale guidata da Marco Rossi riesce a pareggiare il conto col rigore al 67' di Dominik Szoboszlai che, all'82' serve l'assist decisivo per Bernabas Varga.

Girone H

La Danimarca trova più difficoltà del previsto contro la modesta Nazionale di San Marino. Gli scandinavi passano in vantaggio al 42' con Rasmus Hojlund che sfrutta al meglio un passaggio filtrante di Mohamed Daramy. A sorpresa, la Serenissima trova il pareggio al 61' con Alessandro Golinucci, che porta a sei le campagne consecutive di qualificazioni (europee e mondiali) in cui la sua Nazionale trova almeno un gol. Yussuf Poulsen trova la rete del vantaggio definitivo al 70' di testa su assist di Jonas Wind.

Alla Slovenia basta il gol al 5' di Adam Cerin per avere ragione dell'Irlanda del Nord, mentre al 31' si vede annullato il gol di Benjamin Sesko per posizione di fuorigioco. Tanto basta per mantenere il primo posto e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione.

Il Kazakistan si mantiene in corsa per la qualificazione (distante quattro punti) grazie alla vittoria in rimonta contro la Finlandia. Nordici in vantaggio al 28' col gol su calcio di punizione di Robert Taylor. A ribaltare la situazione ci pensano il rigore al 77' e il colpo di testa su calcio d'angolo all'89' di Bakhtiyor Zaynutdinov. Finnici comunque certi di partecipare ai prossimi spareggi di qualificazione.

Euro 2024: classifiche dopo otto giornate

Girone A : SPAGNA e SCOZIA 15, Norvegia* 7, Georgia 6, Cipro* 0

: SPAGNA e SCOZIA 15, Norvegia* 7, Georgia 6, Cipro* 0 Girone B : FRANCIA 18, Paesi Bassi e Grecia* 12, Eire* 6, Gibilterra 0

: FRANCIA 18, Paesi Bassi e Grecia* 12, Eire* 6, Gibilterra 0 Girone C : INGHILTERRA 16, Ucraina* 13, Italia 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0

: INGHILTERRA 16, Ucraina* 13, Italia 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0 Girone D : TURCHIA* 16, Galles e Croazia 10, Armenia 6, Lettonia* 3

: TURCHIA* 16, Galles e Croazia 10, Armenia 6, Lettonia* 3 Girone E : Albania 13, Repubblica Ceca 11, Polonia* 10, Moldova 9, Faer Oer* 1

: Albania 13, Repubblica Ceca 11, Polonia* 10, Moldova 9, Faer Oer* 1 Girone F °: BELGIO 16 e AUSTRIA 16, Svezia 6, Azerbaigian 4, Estonia 1

°: BELGIO 16 e AUSTRIA 16, Svezia 6, Azerbaigian 4, Estonia 1 Girone G : Ungheria 14, Serbia* 13, Montenegro 8, Lituania 6, Bulgaria 2

: Ungheria 14, Serbia* 13, Montenegro 8, Lituania 6, Bulgaria 2 Girone H : Slovenia e Danimarca 19, Kazakistan 15, Finlandia 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0

: Slovenia e Danimarca 19, Kazakistan 15, Finlandia 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0 Girone I °°: Romania 16, Svizzera 15, Israele 11, Kosovo 7, Bielorussia 6, Andorra 2

°°: Romania 16, Svizzera 15, Israele 11, Kosovo 7, Bielorussia 6, Andorra 2 Girone J: PORTOGALLO 24, Slovacchia 16, Lussemburgo 11, Islanda 10, Bosnia-Erzegovina 9, Liechtenstein 0

Le squadre indicate con l'(*) hanno giocato una partita in più. Le squadre indicate in maiuscolo sono qualificate a Euro 2024. Nel Girone F, da recuperare il secondo tempo di Belgio-Svezia (1-1). Nel Girone I, da recuperare Israele-Svizzera (il 15 novembre) e Kosovo-Israele (a data da destinarsi).