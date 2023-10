Fabrizio Corona: "Anche El Shaarawy nel gruppo delle scommesse della Roma"

Arrivano ulteriori nomi da parte di Fabrizio Corona per quanto riguarda la vicenda scommesse del calcio italiano. Durante la trasmissione "Avanti Popolo" il principale esponente di Dillinger News ha infatto citato El Shaarawy come nome coinvolto nello scandalo che sta dilagando nell'ultimo periodo.

Fabrizio Corona ha svelato un altro nome che potrebbe essere coinvolto nello scandalo scommesse del calcio italiano: è Stephan El Shaarawy. L'annuncio di Corona arriva durante la sua partecipazione alla trasmissione "Avanti Popolo" su Rai 3 poco dopo la fine della partita valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 tra Inghilterra e Italia, terminata con il punteggio di 3-1. Si tratta di un annuncio importante, che segue quello relativo a Fagioli, arrivato con svariati mesi di anticipo grazie alle fonti dello stesso Corona, Zaniolo, Tonali e Zalewski.

Scommesse nel calcio, chi è la fonte di Corona

Nella trasmissione di Nunzia Di Girolamo è stato mostrato come ad informarlo di alcuni di questi fatti in questa vicenda è stato un ex giocatore della Cremonese, squadra in cui ha militato Fagioli, oltre allo zio di Antonio Esposito, ex giocatore della primavera dell'Inter e, secondo quanto riportato da La Verità, amico di Zaniolo.

Per di più, Corona ha anche recentemente chiarito la situazione riguardo alle recenti notizie che davano il coinvolgimento di Zalewski come falso. Nella giornata di ieri infatti un presunto informatore del personaggio televisivo e imprenditore italiano era stato ospite al Cerbero Podcast, una trasmissione in onda sulla piattaforma Twitch dal lunedì al venerdì, che aveva smentito il coinvolgimento dell'italo-polacco nella vicenda scommesse. Potrebbe essere invece arrivata la conferma, sempre secondo quanto sostiene Corona, dell'inclusione dell'esterno della Roma nello scandalo, con l'ospite di "Avanti Popolo" di questa sera che ha supportato la propria posizione con una storia sul profilo Instagram della sua testata giornalistica (@dillingernews).

Scommesse, il possibile coinvolto è El Shaarawy

Fabrizio Corona, parlando del gruppo di giocatori della Roma avvezzi alle scommesse, oltre a Zaniolo e Zalewski ha menzionato il nome di Stephan El Shaarawy. Potrebbe dunque essere l'italo-egiziano ex Milan il quinto nome coinvolto in questo scandalo che molto probabilmente non finirà con questa rivelazione. Sono dunque attese nei prossimi giorni altre novità in merito.

Le possibili sanzioni

Prossimamente scopriremo le possibili sanzioni che potrebbero coinvolgere El Shaarawy se l'indiscrezione di Corona fosse confermata. Al momento l'unica squalifica ufficiale è quella di Fagioli, ma nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi le indagini riguardo agli altri possibili calciatori coinvolti in questa vicenda legata alle scommesse che sta lacerando il calcio italiano.