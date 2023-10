Fiorentina-Empoli: le probabili scelte viola di formazione per battere un record

Le scelte di Vincenzo Italiano in vista del derby dell'Arno, in programma tra Fiorentina ed Empoli. Quest'ultimi in piena lotta per non retrocedere, mentre i gigliati vincendo batterebbero un proprio record assoluto. Partita che si preannuncia quindi emozionante.

Tutto pronto per il derby dell'Arno in programma tra Fiorentina ed Empoli, al Franchi di Firenze. I gigliati si giocano tanto, perché vincendo supererebbero la Viola di Sousa e quella di Trapattoni, diventando la migliore degli ultimi 30 anni (da quando esiste la regola dei 3 punti per vittoria).

Ma l'Empoli proverà a vendere cara la pelle, vista la delicatissima posizione di classifica che ricopre.

Cominciamo allora con le scelte di Italiano: in porta confermatissimo Pietro Terracciano; difesa con Kayode, uno tra Milenkovic e Martinez Quarta (reduci dalle Nazionali), Ranieri e Parisi (alla prima da ex), favorito su Biraghi.

A centrocampo titolari i brillantissimi Arthur e Duncan, che hanno avuto anche ulteriori due settimane per affinare l'intesa; Bonaventura trequartista centrale e molta incertezza per i due laterali. Se Nico Gonzalez fosse stanco per le due maratone con l'Argentina, giocherà sicuramente Ikoné al suo posto; mentre se il giocatore dell'Albiceleste venisse confermato a destra, allora potrebbe spuntarla Brekalo (in ballottaggio sempre con l'ex Lilla) dall'altra parte.

Davanti per la Fiorentina? Nzola, che ha lavorato altre due settimane con Vincenzo Italiano. Beltran sarà utilizzato, eventualmente, a gara in corso.