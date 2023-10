Genoa-Milan, altro ko e formazione fatta: rivoluzione in attacco

Oggi alle 20,45 il Milan sfida il Genoa a Marassi per mantenere la testa della classifica in Serie A. Test importante per Pioli che sfida una formazione in grande crescita e che ha voglia di stupire ancora dopo aver travolto la Roma per 4-1 e fermato il Napoli.

Tutto pronto al Ferraris per l'ottava giornata di campionato in cui il Milan sfida alle 20,45 il Genoa per restare in testa al massimo torneo italiano. Pioli non vuole far scappare l'Inter, impegnato nel pomeriggio con il Bologna, ma davanti si troverà un Genoa in grande crescita anche se probabilmente privo del suo bomber Retegui.

Genoa-Milan, le ultime notizie sulla formazione rossonera

Non ci sono buone notizie per i rossoneri che oltre Caldara, Bennacer, Krunic, Loftus Cheek e Kalulu devono rinunciare a Kjaer fermato all'ultimo secondo da un problema fisico e nemmeno convocato per la partita di Marassi. Il danese sarebbe stata un'alternativa a Tomori e Thiaw che non solo giocheranno dall'inizio ma non avranno sostituti in caso di infortunio.

Pioli ha nel frattempo sciolto tutti i dubbi di formazione. Davanti a Maignan la linea a quattro vedrà sugli esterni Theo Hernandez e Florenzi, che ha vinto la sfida con Calabria per la maglia. In mediana torna Adli in regia dopo lo stop in Champions League, il francese dovrà dimostrare di essere ancora una volta l'uomo giusto come già successo nelle sue prime gare. Ai suoi fianchi Rejinders e Musah.

Cambia totalmente l'attacco, il tridente non vedrà al via Giroud e Pulisic, già previsto il loro turno di riposo, e probabilmente anche Leao. Il portoghese potrebbe lasciare il posto a Okafor con Chukuwueze dall'altra parte dal campo e Jovic centravanti, sarebbe lui la più grande sorpresa della serata.