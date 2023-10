Lettonia-Armenia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e probabili formazioni del match Lettonia-Armenia, valevole per la sesta giornata del gruppo D delle Qualificazioni Euro 2024, che in classifica vede i padroni di casa ancora con zero punti, mentre gli ospiti sono terzi con sette punti, insieme al Galles.

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo "Skonto Stadions" di Riga si disputerà il match Lettonia-Armenia, per la sesta giornata del gruppo D delle Qualificazioni Euro 2024, che in classifica vede i padroni di casa ancora con zero punti, mentre gli ospiti sono terzi con sette punti, insieme al Galles.

Sono tre i precedenti tra le due squadre con bilancio in perfetta parità: un successo ciascuno e un pareggio; l'arbitro della sfida sarà lo sloveno Rade Obrenovič.

Lettonia-Armenia, probabili formazioni

LETTONIA (4-4-2): Ozols; Savalnieks, Oss, Dubra, Sorokins; Jaunzems, Emsis, Saveljevs, J. Ikaunieks; Uldrikis, Krollis.

ARMENIA (3-4-2-1): Cancarevic; Calisir, Harutyunyan, Mkrtchyan; Dashyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Zelarayan, Barseghyan; Ranos.

Dove vedere Lettonia-Armenia in tv e streaming

Il match Lettonia-Armenia non sarà visibile su nessun canale italiano, visto che non sono stati acquistati i diritti televisivi del match; per chi vuole seguire in diretta dovrà andare sulle pagine social delle due Nazionali.