Livorno-Ghiviborgo, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie D

Presentazione, probabili formazioni del match di secondo turno di Coppa Italia Serie D, che vedrà di fronte le due squadre toscane. Calcio d'inizio ore 20.30 allo stadio "Armando Picchi" di Livorno. Arbitro dell'incontro Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Armando Picchi" si disputerà il match Livorno-Ghiviborgo, valevole per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Nel primo turno, i labronici hanno sconfitto in trasferta per 2-1 il Serravezza Pozzi, mentre i biancorossi hanno avuto la meglio in casa della Lavagnese per 3-1.

Le due squadre si sono affrontatelo lo scorso 8 ottobre sul campo dei lucchesi per la quinta giornata di campionato (girone E), che ha visto il successo dei livornesi con il risultato di 1-0. L'arbitro del derby sarà Vincenzo Hamza Riahi di Lovere (Bergamo).

Livorno-Ghiviborgo, probabili formazioni

LIVORNO (4-3-1-2): Albieri; Camara, Fissore, Bassini, Coriano; Ferraro, Luci, Palma; Menga; Frati, Luis Henrique.

GHIVIBORGO (4-3-3): Cusin; Nannipieri, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Poli, Signorini, Nottoli; Giannini, T. Carcani, Orlandi.

Dove vedere Livorno-Ghiviborgo in tv e streaming

Il match tra Livorno-Ghiviborgo (secondo turno di Coppa Italia) attualmente non è in programmazione, visto che non è stata acquistata da nessun canale televisivo. Per chi volesse seguire l'andamento della sfida, dovrà collegarsi con le pagine social ufficiali dei due club.