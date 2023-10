Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Spagna-Scozia: le scelte di Luis Enrique e Clarke

Le probabili formazioni del match Spagna-Scozia, in programma giovedì 12 ottobre, gara valida per il Gruppo A del girone di qualificazione ad Euro 2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Luis Enrique e Steve Clarke.

Giovedì 12 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la settima giornata del girone di qualificazione, Gruppo A, ad Euro 2024 tra Spagna-Scozia. Le due compagini, guidate da Luis Enrique e Steve Clarke, si sfideranno allo stadio de la Cartuja situato nella città di Siviglia, capoluogo della comunità autonoma dell'Andalusia, in Spagna.

Qualificazioni Euro 2024, Spagna-Scozia: come arrivano le due squadre

La Spagna si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite del Gruppo A di qualificazione al prossimo campionato europeo. La Roja, infatti, ha vinto in trasferta per 1-7 contro la Georgia ed ha superato per 6-0 in casa la nazionale di Cipro. La Scozia, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime uscite ufficiali. Gli scozzesi, infatti, hanno vinto per 2-0 contro la Georgia ed hanno vinto per 0-3 in trasferta contro Cipro. Inoltre, la Scozia ha perso in amichevole per 1-3 contro l'Inghilterra lo scorso 12 settembre.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Le Normand, Balde; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Nico Williams, Morata, Ferran Torres.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Hickey, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Adams.