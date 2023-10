Qualificazioni Euro 2024, probabili formazioni Bosnia-Portogallo: le scelte di Milosevic e Martinez

Le probabili formazioni del match Bosnia-Portogallo, in programma lunedì 16 ottobre, gara valida per il Gruppo J del girone di qualificazione ad Euro 2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Savo Milosevic e Roberto Martinez.

Lunedì 16 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l'ottava giornata del girone di qualificazione, Gruppo J, agli europei in programma nel 2024 in Germania tra Bosnia-Portogallo. Le due compagini, guidate da Savo Milosevic e Roberto Martinez, si sfideranno allo "Stadion Bilino Polje", uno stadio situato a Zenica in Bosnia ed Erzegovina.

Qualificazioni Euro 2024, Bosnia-Portogallo: come arrivano le due squadre

La Bosnia si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del Gruppo J. La squadra di Milosevic, infatti, ha perso per 1-0 in trasferta contro l'Islanda ed ha vinto sempre in trasferta per 0-2 contro il Lichtenstein. Il Portogallo, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Roberto Martinez, infatti, ha vinto per 3-2 in casa contro la Slovacchia ed ha vinto, sempre in casa, per 5-0 contro il Lussemburgo.

Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Bosnia-Portogallo

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rrahmanovic, Demirovic; Dzeko. Ct. Milosevic.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos, Leao.