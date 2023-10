Roback scomparso da 14 giorni. Il Milan è in ansia per lui

Emil Pakebba Joof Roback, attualmente in forza all'Allsvenskan IFK Norrköping e in prestito dal Milan è scomparso da due settimane. I rossoneri temono per la sua salute, e nel frattempo aspettano notizie concrete. Il club ha fatto un appello per ritrovarlo

Roback del Milan è scomparso da giorni. Svezia e Italia alla ricerca del calciatore

ROBACK SCOMPARSO - Emil Pakebba Joof Roback, calciatore dell'Allsvenskan IFK Norrköping, in prestito dall'AC Milan è sparito in Svezia da due settimane. Il 20enne, disperso, non si trova da 14 giorni: i dirigenti del club svedese hanno lanciato un appello pubblico. La famiglia del ragazzo classe 2003 è davvero spaventata.

Il giocatore è di proprietà del Milan. Non è dato sapere cosa ci sia alla base di questa fuga o di tale sparizione. In molti sperano sia soltanto un momento di sbandamento, senza ulteriori ripercussioni o conseguenze.

Lo stanno cercando da giorni, ma dopo vari tentativi, il Direttore Sportivo del Norrköping, Tony Martinsson ha lanciato l'allarme. Quest'ultimo ha provato più volte a mettersi in contatto con Roback. La situazione è preoccupante, e i rossoneri monitorano da lontano lo scenario, in attesa di notizie positive.

Il DS Martinsson ha scritto: "Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni".

Emil Pakebba Joof Roback è scomparso dalla Svezia. Il Milan è in apprensione

La squadra del talentuoso centravanti di centravanti di riserva del Norrköping, settima forza della Serie A svedese, vanta attualmente 38 punti in classifica. La salvezza è stata ampiamente ottenuta, pur senza agguantare un piazzamento europeo, ma il giocatore arrivato a titolo temporaneo dal Milan ha fatto fatica a ritagliarsi il suo spazio. Potrebbe essere forse questo il motivo della sua scomparsa? Questa situazione tecnica e mentale potrebbe aver fatto star male il ragazzo, ancora alla ricerca della sua identità. I media svedesi, con l'aiuto dei giornali italiani, stanno cercando di diffondere la notizia, in modo da riuscire a mettersi in contatto con il calciatore.

Di lui, il DS dell’Hammarby Jasper Jansson, a margine della trattativa che condusse l'attaccante a Milanello nell'estate 2023, riferì: "È un giocatore veloce, forte fisicamente e un bomber nato".