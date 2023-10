Serie A, probabili formazioni Verona-Napoli: le scelte di Baroni e Garcia

Le probabili formazioni del match Verona-Napoli, in programma sabato 21 ottobre, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Michele Baroni e Rudi Garcia.

Sabato 21 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A tra Verona-Napoli. Le due compagini, guidate da Michele Baroni e Rudi Garcia, si sfideranno allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Serie A, Verona-Napoli: come arrivano le due squadre

Il Verona si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I gialloblù, infatti, hanno pareggiato in trasferta contro il Torino di Juric per 0-0 ed hanno perso allo stadio Stirpe per 2-1 contro il Frosinone. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 0-4 in trasferta contro il Lecce ed hanno perso in casa per 1-3 contro la Fiorentina. Il Napoli, inoltre, ha perso in casa anche contro il Real Madrid in Champions League per 2-3.

Serie A, le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia