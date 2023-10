Union Berlino-Napoli, streaming gratis Amazon e diretta tv in chiaro Canale 5 o TV8? Dove vedere Champions League

Ecco dove vedere in diretta tv e streaming la gara di Champions League tra Union Berlino e Napoli, terza giornata del Girone C che comprende anche Sporting Braga e Real Madrid: il match è in programma per martedì 24 ottobre alle ore 21, allo Stadion An der Alten Försterei.

Martedì 24 ottobre alle ore 21 allo Stadion An Der Alten Forsterei si disputerà il match Union Berlino-Napoli, valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League. Due partite decisive per gli azzurri contro i tedeschi di Leonardo Bonucci, visto che dopo la fortunata vittoria col Braga è arrivata la sconfitta contro il Real Madrid. Rudi Garcia deve provare a risollevare il morale della squadra per risalire la china.

Union Berlino-Napoli, le probabili formazioni

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Urs Fischer

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Rui; Lobotka; Zielinski, Elmas; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Rudi Garcìa.

Dove vedere Union Berlino-Napoli in tv e streaming

Il match Union Berlino-Napoli sarà visibile su Sky Calcio e Sky Sport, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio di Sky Goper smartphone, pc e tablet. Per assistere al match in tv, sarà offerta la diretta gratis e in chiaro su Canale 5, con diretta streaming gratis su Mediaset Play.