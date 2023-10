Serie B, probabili formazioni Parma-Como: le scelte di Pecchia e Longo

Venerdì 20 ottobre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie B tra Parma-Como. Le due compagini, guidate da Fabio Pecchia e Moreno Longo, si sfideranno allo stadio Ennio Tardini di Parma, in Emilia Romagna.

Il Parma si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I ducali, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro la Cremonese ed hanno perso in trasferta per 3-2 contro il Venezia. Il Como, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Bari ed hanno perso in casa per 1-3 contro la Cremonese. L’ultimo confronto ufficiale tra le due compagini risale al 18 marzo quando il Como si impose per 2-0.

Le probabili formazioni del match Parma-Como, valido per la nona giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Fabio Pecchia e Moreno Longo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Coulibaly, Osorio, Delprato, Di Chiara, Bernabè, Hernani, Man, Sohm, Benedyczak, Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

COMO (3-4-1-2): Semper, Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Ioannou, Bellomo, Abildgaard, Da Cunha; Verdi, Cutrone