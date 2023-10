Serie B, probabili formazioni Venezia-Parma: le scelte di Vanoli e Pecchia

Le probabili formazioni del match Venezia-Parma, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Paolo Vanoli e Fabio Pecchia.

Sabato 7 ottobre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Venezia-Parma. Le due compagini, guidate da Paolo Vanoli e Fabio Pecchia, si sfideranno allo stadio Luigi Penzo di Venezia, in Veneto.

Serie B, Venezia-Parma: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I veneti, infatti, hanno perso in casa per 1-3 contro il Palermo ed hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Modena, grazie alle reti realizzate da Altare, Gytkjaer e Bjarkason. Il Parma, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I ducali, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro il Bari ed hanno vinto per 1-2 in trasferta contro la Cremonese, grazie alle reti realizzate da Hernani e Man.

Serie B, le probabili formazioni di Venezia-Parma

Le probabili formazioni del match Venezia-Parma, valido per la nona giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Paolo Vanoli e Fabio Pecchia.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Lella, Tessman, Busio, Johnsen; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.