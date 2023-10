Stati Uniti-Germania, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Stati Uniti-Germania, match valevole come gara amichevole e in programma venerdì 13 settembre alle ore 21 (ora italiana) al "Rentschler Field" di East Hartford tra la nazionale statunitense e quella tedesca

Sabato 14 ottobre, alle ore 21 (ora italiana), al "Rentschler Field" di East Hartford, si disputerà il match amichevole Stati Uniti-Germania. Prima di scoprire dove vedere Stati Uniti-Germania in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Dopo la vittoria contro la Francia (2-1) dello scorso 12 settembre, la nazionale tedesca si appresta ad affrontare due amichevoli oltreoceano di preparazione ad Euro 2024. La nazionale tedesca affronterà prima gli Stati Uniti a Hartford e poi il Messico a Philadelphia nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre. Gli Stati Uniti, invece, dopo la nazionale tedesca affronteranno il Ghana sempre tra il 17 e il 18 ottobre.

Stati Uniti-Germania, le probabili formazioni

STATI UNITI: in aggiornamento

GERMANIA: in aggiornamento

Dove vedere Stati Uniti-Germania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Stati Uniti-Germania, non dovrebbe essere visibile in chiaro almeno per quanto concerne l'Italia con i diritti televisivi che non dovrebbero essere stati assegnati. Il match non sarà visibile tantomeno in streaming. Pertanto sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.