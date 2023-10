Corona dai social: "Anche Tonali e Zaniolo scommettono" (FOTO)

La notizia dell'ultima ora arriva da Dilligern News, il sito di Fabrizio Corona che aveva già svelato il coinvolgimento di Fagioli nello scandalo scommesse con 4 mesi di anticipo: anche Tonali e Zaniolo sembrano coinvolti. Secondo quanto riportato dalla testata, i 2 giocatori avrebbero scommesso sulle partite delle proprie squadre.

Il post pubblicato dal profilo Instagram Dillinger News (@dillingernews)

Tonali e Zaniolo sono i nuovi nomi coinvolti nello scandalo scommesse. A rivelarlo è ancora una volta Fabrizio Corona, tramite l'account Instagram della sua testata giornalistica Dillinger News (@dillingernews). Il post è stato pubblicato intorno alle ore 16:00, poi prontamente eliminato. Dopo Fagioli, si aggiungerebbero quindi altri due nomi ancor più illustri nel giro delle scommesse.

L'ex milanista e l'ex romanista, avrebbero infatti scommesso sulle partite delle proprie squadre, commettendo una violazione peggiore rispetto a quanto fatto dal centrocampista della Juventus. Sempre durante l'arco della giornata, intorno alle 18:00, sarebbero attese anche delle prove a conferma delle scottanti rivelazioni di Corona su Tonali e Zaniolo. Altre prove, inclusi audio e documenti, continueranno ad uscire dalla prossima settimana, così come riportato su Instagram.

Al momento, come si può apprendere da una delle ultime storie del profilo Instagram ufficiale del giornalista @fabriziocoronareal, Fabrizio Corona sta andando in questura volontariamente per essere sentito come persona informata sui fatti.