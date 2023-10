Trastevere-Budoni 0-0 (VIDEO HIGHLIGHTS): nella Capitale finisce a reti bianche un match equilibrato

Cronaca del pareggio a reti bianche tra Trastevere-Budoni, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D (girone G). Con questo punto i romani (ancora senza vittorie) si portano a due punti, mentre la squadra sarda si portano a otto punti.

Oggi pomeriggio al "Trastevere Stadium" si è disputato il match della quarta giornata del campionato di Serie D (girone G) tra Trastevere-Budoni, terminato con il risultato di 0-0,

Nel primo tempo dopo una iniziale fase di studio, gli ospiti hanno avuto due occasioni per passare in vantaggio: la prima al 13' con Stefanoni che concludeva al volo di piatto, con palla di poco a lato; la seconda al 21' con Santoro che tutto solo, calciava alto.

I romani rispondevano al 26', con Massimo, ben servito da fallo laterale battuto da Tolomeo, ma il suo tiro molto potente era troppo centrale. L'occasione più nitida capitava alla squadra sarda, con un colpo di testa ravvicinato di Amougou, Semprini si superava e respingeva miracolosamente.

Il secondo tempo iniziava con un'ottima occasione per i padroni di casa: bravo Mastropietro a liberare Crescenzio, che a tu per tu con Marano, si faceva respingere il tiro troppo debole. Al 58' ancora Trastevere che riusciva a realizzare la rete con Alonzi, ma l'attaccante romano era in posizione di fuorigioco. Il Budoni si faceva vedere due minuti dopo con un tiro dal limite dell'area di Gueye, respinto di pugno da Semprini.

Al minuto 81 altra rete annullata per fuorigioco al Rione, questa volta al neo entrato Cacheiro. L'occasione più clamorosa capitava all'89, all'attaccante trasteverino Alonzi, ma la sua mezza rovesciata al volo si infrangeva sul palo e sulla ribattuta, la difesa sarda liberava.

Con questo pareggio il Budoni si porta a otto punti, mentre il Trastevere (ancora senza vittorie dopo quattro turni) si porta a due. Nel prossimo turno (domenica 8 ottobre, ore 15) sono in programma Sarrabus Ogliastra-Trastevere e Budoni-Ischia.

Trastevere-Budoni, gli highligts

