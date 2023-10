Ucraina-Macedonia del Nord, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Ucraina-Macedonia del Nord, match valevole per la 7.a giornata del Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024 e in programma sabato 14 settembre alle ore 20.45 all' "Epet Arena" di Praga

Sabato 14 ottobre, alle ore 15, all' "Epet Arena" di Praga, si disputerà il match Ucraina-Macedonia del Nord, valevole per la 7.a giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Ucraina-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Ucraina e Macedonia del Nord hanno 7 punti in classifica così come l'Italia con la nazionale ucraina e quella macedone che hanno ottenuto lo stesso rendimento (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). L'Ucraina è reduce dalla sconfitta contro l'Italia (2-1); la Macedonia del Nord, invece, ha vinto in trasferta contro Malta (0-2).

Dove vedere Ucraina-Macedonia del Nord, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Ucraina-Macedonia del Nord, valevole per la 7.a giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro ma il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.