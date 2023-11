Cavese-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione e probabili formazioni del derby campano Cavese-Nocerina, valevole per la nona giornata del campionato di Serie D (girone G), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e quinto posto con 18 e 13 punti. L'arbitro della sfida sarà Vincenzo D'Ambrosio Giordano della sezione di Collegno.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni (Salerno) si disputerà il match Cavese-Nocerina, valevole per la nona giornata del campionato di Serie D (girone G), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e quinto posto con 18 e 13 punti.

Sono 24 i precedenti al "Lamberti" con i padroni di casa avanti per 10-4 e quattro pareggi (26-16 il parziale delle reti); l'arbitro della sfida sarà Vincenzo D'Ambrosio Giordano della sezione di Collegno.

Cavese-Nocerina, probabili formazioni

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Troest, Magri, Derosa; Cinque, Antonelli, Konate, Ospitaleche, Collura; Felleca, Chiarella.

NOCERINA (4-3-3): Venturini; Crasta, Petti, Mazzei, Esposito; Citarella, Basanisi, Tuninetti; Caccavallo, El Bakhtaoui, Liurni.

Dove vedere Cavese-Nocerina in tv e streaming

Il match Cavese-Nocerina non sarà visibile su nessun canale, visto che non sono stati acquistati nè' diritti tv, nè dello streaming; per chi volesse seguire il derby campano, potrà andare sui canali social ufficiali dei due club.