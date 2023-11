Champions League, probabili formazioni Napoli-Union Berlino: le scelte di Garcia e Fischer

Mercoledì 8 novembre, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la quarta giornata della fase a gironi, Gruppo C, della Champions League tra Napoli-Union Berlino. Le due compagini, guidate da Rudi Garcia e Urs Fischer, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Champions League, Napoli-Union Berlino: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato allo stadio Maradona per 2-2 contro il Milan ed hanno vinto in trasferta contro la Salernitana di Inzaghi per 0-2. L'Union Berlino, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte nelle ultime due uscite stagionali. I tedeschi, infatti, hanno perso contro lo Stoccarda in Coppa di Germania per 1-0 ed hanno perso in casa in Bundesliga contro l'Eintracht per 0-3.

Champions League, le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.