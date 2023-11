Manchester United-Newcastle, dove vedere la gara di Carabao Cup: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La Carabao Cup (EFL Cup - English Football League Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Manchester United di Erik Ten Hag e il Newcastle di Eddie Howe. Allo "Old Trafford" di Manchester si gioca lo scontro diretto valido per il quarto turno. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Manchester United-Newcastle: dove vedere la gara valida per la "Carabao Cup" (EFL Cup - English Football League Cup) 2023/24? Si gioca allo "Old Trafford" di Manchester. Calcio d'inizio in programma oggi, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21:15 (ore italiane).

EVENTO MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE

Carabao Cup (EFL Cup - English Football League Cup) 2023/24 LUOGO MANCHESTER

Old Trafford DATA Mercoledì 1 novembre 2023 ORE 21:15 (ore italiane) ARBITRO Arbitro

Robert Jones



Assistente 1

Edward Smart



Assistente 2

Nick Greenhalgh



IV Ufficiale

James Bell

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora.

Manchester United-Newcastle, dove vedere la gara?

Manchester United-Newcastle viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console), con 2 dispositivi diversi contemporaneamente, fino a un massimo di 6.

Telecronaca DAZN affidata ad Edoardo Testoni.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN



dazn.com

Manchester United-Newcastle: le probabili formazioni

MANCHSTER UNITED



4-2-3-1



Probabile formazione NEWCASTLE



4-2-3-1



Probabile formazione 24

Andre Onana 22

Nick Pope 20

Diogo Dalot 21

Valentino Livramento 5

Harry Maguire 6

Jamaal Lascelles 19

Raphael Varane 5

Fabian Schar 15

Sergio Reguilon 13

Matt Targett 4

Sofyan Amrabat 7

Joelinton 14

Christian Eriksen 39

Bruno Guimaraes 17

Alejandro Garnacho 8

Joe Willock 7

Mason Mount 10

Anthony Gordon 21

Antony 9

Callum Wilson 9

Anthony Martial 24

Miguel Almiron Coach



Erik Ten Hag Coach



Eddie Howe

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora.