Serie B, probabili formazioni Lecco-Parma: le scelte di Bonazzoli e Pecchia

Le probabili formazioni del match Lecco-Parma in programma domenica 12 novembre, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Emiliano Bonazzoli e Fabio Pecchia.

Domenica 12 novembre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B tra Lecco-Parma. Le due compagini, guidate da Emiliano Bonazzoli e Fabio Pecchia, si sfideranno allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco, in Lombardia.

Serie B, Lecco-Parma: come arrivano le due squadre

Il Lecco si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I lombardi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Reggiana ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro lo Spezia. Il Parma, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I ducali, infatti, hanno vinto per 1-3 in trasferta contro l'Ascoli ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Sudtirol. Inoltre, i gialloblù hanno vinto in trasferta in Coppa Italia contro il Lecce per 2-4.

Serie B, le probabili formazioni di Lecco-Parma

LECCO - Melgrati, Lepore, Bianconi, Celjak, Caporale, Ionita, Guglielmotti, Sersanti, Novakovich, Buso , Tordini. All.Emiliano Bonazzoli.

PARMA - Chichizola, Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara, Estevez, Bernabè, Man, Bonny, Begic, Colak. All.Fabio Pecchia.