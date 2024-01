Ascoli-Bari, pagelle: Mendes risponde a Sibilli ed Edjouma

Termina sul punteggio di 2-2 la sfida tra Ascoli e Bari, valevole per la ventunesima giornata del campionato 2023/24 di Serie B. Il rigore di Sibilli apre la gara, Edjouma porta i suoi sul doppio vantaggio, ma nel secondo tempo la doppietta di Mendes riequilibra il risultato. Di seguito le pagelle della gara.

Finisce sul punteggio di 2-2 la sfida tra Ascoli e Bari, di seguito le pagelle della gara. La sfida tra queste due squadre, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, permette ad entrambe le compagini di muovere la classifica aggiungendo un punto. L'Ascoli rimane dunque al terzultimo posto in graduatoria e si porta a 4 punti di distanza dalla salvezza; il Bari sale a quota 27 ma non riesce ad agguantare la zona-playoff, ora distante 2 lunghezze.

Ascoli-Bari, pagelle

ASCOLI

Viviano 6: intuisce il rigore di Sibilli ma non riesce a pararlo, bene nella ripresa sul tiro di Nasti.

Vaisanen 6: gioca una partita attenta e ci mette spesso fisicità.

Botteghin 6.5: leader della difesa dell'Ascoli, soffre nel primo tempo ma alza il livello della sua prestazione nella seconda frazione.

Quaranta 6: contiene buona parte delle iniziative dalla sua parte; meglio nella ripresa come i suoi compagni.

Falzerano 6: fa una gara di intensità, ha più spazi da attaccare nella ripresa.

dal 90' Adjapong s.v.

Valzania 5.5: non dà particolare sostanza o qualità al centrocampo della sua squadra, viene sostituito dopo 45 minuti.

dal 46' Nestorovski 6.5: la sua presenza in area mette in difficoltà la retroguardia biancorossa.

Di Tacchio 6.5: aggiunge qualità alla manovra dell'Ascoli, anche lui sale di colpi nella ripresa.

dal 79' Giovane s.v.

Masini 6: più presente in fase offensiva che in quella difensiva, Rodriguez gli toglie un pallone potenzialmente pericoloso.

Falasco 5: molto nervoso per tutto il corso del primo tempo, concede un rigore al Bari e fatica a reggere sulla sua fascia.

dal 45' Celia 6.5: il suo ingresso è uno dei fattori che propizia l'ottima ripresa dei suoi; è molto presente, soprattutto quando c'è da accompagnare l'azione.

Pedro Mendes 7.5: arriva a 9 gol stagionali grazie ad una doppietta pesantissima: il primo gol arriva su rigore, il secondo mette in mostra il suo killer instinct.

Rodriguez 5.5: ha buoni spunti, ma pecca spesso di precisione nel momento in cui bisogna concludere la giocata.

dal 61' D'Uffizi 6.5: si guadagna il rigore che dà fiducia per la rimonta ed è pericoloso in zona offensiva in più di qualche occasione.

BARI

Brenno 6.5: non può nulla sui 2 gol, ma fa altrettanti grandi interventi su Celia prima e Nestorovski poi.

Dorval 6: meno preciso del solito, ma ci mette comunque la solita voglia di incidere.

dall'84' Menez s.v.

Matino 5.5: dopo una prima frazione sufficiente, gioca una seconda parte di gara in cui perde la marcatura in più occasioni.

Vicari 6: più attento del suo compagno di reparto, nonostante non sia impeccabile sulla seconda rete dell'Ascoli.

dall'84' Zuzek s.v.

Ricci 6: protagonista di qualche buona iniziativa, non commette particolari sbavature.

Maita 6: come molti dei suoi compagni gioca un buon primo tempo in cui dà qualità alla manovra, ma non ripete la prestazione nel secondo tempo.

Benali 6.5: gioca un primo tempo sontuoso nel quale pressa, intercetta tanti palloni e fa ripartire la squadra, cala anche lui con il passare dei minuti.

Edjouma 6.5: il migliore dei suoi nel primo tempo, segna e si procura un rigore; gioca una seconda metà di gara decisamente peggiore rispetto alla prima.

dal 77' Lulic s.v.

Kallon 6.5: serve l'assist per Edjouma, salta spesso l'uomo e dà vita ad azioni pericolose dalle parti di Viviano.

dal 60' Puscas 5.5: poco servito, tocca pochissimi palloni.

Nasti 6: protagonista in positivo sull'azione del secondo gol, impegna Viviano in un'occasione ma non riesce a trovare lo spunto giusto per chiudere la partita.

dal 63' Pucino 5: poco lucido, concede il rigore dell'1-2 e non sfrutta una punizione dal limite.

Sibilli 6: segna un rigore calciato non benissimo, non gioca la sua miglior partita di questo campionato.