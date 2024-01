Aston Villa-Chelsea, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere FA Cup

Aston Villa-Chelsea, dove vederla? Di seguito tutte le info utili riguardo alla partita di FA Cup tra la squadra di Unai Emery e quella allenata da Mauricio Pochettino. Il match tra queste due compagini, previsto per le 21:00 di mercoledì 7 febbraio, sarà il cosiddetto replay della precedente sfida.

Aston Villa-Chelsea, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra villans e blues è previsto per mercoledì 7 febbraio alle 21:00. La gara sarà valevole per il cosiddetto "replay" del quarto turno di FA Cup, formula storica adottata da questa competizione che prevede la ripetizione delle gare terminate in pareggio, come appunto la gara di Stamford Bridge tra queste due squadre dello scorso 26 gennaio, andando così a sostituire i tradizionali tempi supplementari ed i rigori. La sfida vedrà dunque di nuovo contrapposte le squadre di Unai Emery e Mauricio Pochettino dopo lo 0-0 avvenuto a Londra.

Per arrivare fino a questo punto della competizione, i lions hanno dovuto sconfiggere il Middelsbrough nel terzo turno per 0-1: a decidere la sfida del 6 gennaio scorso era stato il gol di Matty Cash sul finale di partita, nonostante la gara fosse stata amministrata dagli uomini di Emery dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda i west londoners, nel turno precedente hanno battuto il Preston grazie ad un netto 4-0 grazie alle marcature di Broja, Thiago Silva, Sterling ed Enzo Fernandez, tutte arrivate nel secondo tempo.

Dove vedere Aston-Villa Chelsea in TV e streaming

La partita prevista per le 21:00 di mercoledì 7 febbraio sarà disponibile su DAZN. La piattaforma trasmetterà infatti la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Aston Villa-Chelsea anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

