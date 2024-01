Bari-Reggiana, pagelle: Fiamozzi e Bianco decidono la gara

Finisce sul punteggio di 0-2 la partita tra Bari e Reggiana giocatasi nel pomeriggio odierno. A decidere la sfida sono stati i gol, uno per tempo, firmati da Fiamozzi, ex della sfida, e Bianco. Questi 3 punti danno fiducia ad una Reggiana priva di molti elementi per questa gara.

È terminata sul punteggio di 0-2 la partita tra Bari e Reggiana di questo pomeriggio: di seguito le pagelle della sfida. La squadra di Nesta ha dimostrato carattere e un'ottima struttura di gioco in una sfida non facile a causa delle molte assenze: l'ex difensore di Lazio e Milan ha infatti dovuto rinunciare a ben 11 elementi. Tra gli indisponibili figuravano Da Riva e Pettinari per questioni legate al calciomercato, ai quali si sono aggiunti gli infortunati Vergara, Vido e Romagna, oltre agli squalificati Cigarini, Girma e Portanova. A poche ore dalla gara si sono poi fermati anche Pajac, Kabashi e Reinhart poiché colpiti da sindrome influenzale.

Gli uomini di Marino rimangono dunque a 27 punti e scendono al 12esimo posto, a 4 lunghezze di svantaggio dai Playoffs e a +5 sulla zona Play-out. I granata salgono invece a quota 28, scavalcano i biancorossi e si portano a 3 punti dai Playoff.

Bari-Reggiana, le pagelle

BARI

Brenno 6: tra i pochi incolpevoli di questo risultato; non può nulla su entrambi i gol.

Dorval 5: difensivamente soffre tantissimo Pieragnolo, ha parziali colpe sul primo gol.

Matino 5.5: partecipa alla confusione in marcatura sul gol di Fiamozzi; nel finale segna ma il VAR annulla per un tocco di mano.

Vicari 5.5: il meno peggio della retroguardia biancorossa, ma sbaglia comunque il posizionamento in qualche occasione.

Ricci 5: confusionario in avanti, decisivo in negativo dietro, specialmente sul primo gol.

Maita 5: non riesce a dare qualità alla manovra e non trova spazi per le sue incursioni.

dal 63' Menez 5: entra e sbaglia parecchi palloni.

Benali 5.5: non riesce a reggere l'ondata granata, va in difficoltà a livello fisico.

Edjouma 5: pomeriggio anonimo per il centrocampista ex Steaua Bucarest.

dall'81' Achik s.v.

Kallon 5.5: ci prova, ma è spesso impreciso nelle sue giocate.

dal 90' Lulic s.v.

Puscas 4.5: non pervenuto, in estrema difficoltà ad entrare in partita.

dal 63' Nasti 5.5: più nel vivo del suo compagno di reparto, ma il suo ingresso non dà la scossa necessaria alla squadra.

Sibilli 5: molto più spento rispetto a molte altre occasioni in questa stagione, fatica a saltare l'uomo come invece è solito fare.

REGGIANA

Bardi 6: non impegnato durante tutti i minuti regolamentari, si dimostra attento sul finale di gara.

Sampirisi 6.5: prestazione concreta, non concede spazi dalla sua parte.

Rozzio 7: leader assoluto della difesa, giganteggia nella sua area di rigore.

Mercandalli 6.5: tolta la disattenzione nel finale, gioca una partita composta e partecipa alla grande prova difensiva della squadra di Nesta.

Fiamozzi 7: apre le danze con un gol nel primo tempo, ma si dimostra una spina nel fianco della difesa del Bari fino al momento della sua sostituzione.

dal 68' Nardi 6: dà una mano ai suoi compagni soprattutto in fase difensiva.

Crnigoj 7: fa un grande lavoro di filtro in mezzo al campo e dà una grossa mano alla manovra.

Bianco 7: aggiunge parecchia qualità in fase offensiva e trova anche la via del gol nella ripresa.

Pieragnolo 7: fornisce un ottimo assist sul primo gol e mette in difficoltà Dorval in più occasioni.

dal 59' Libutti 6: non commette sbavature.

Antiste 6: non sempre precisissimo, ma disputa una prestazione sufficiente.

Melegoni 6: non eccezionale nelle sue giocate, ma fa il lavoro sporco.

dal 90+5' Szyminski s.v.

Gondo 6.5: si sacrifica per i compagni, protegge tanti palloni e fa salire la squadra. Sfortunato in occasione dell'infortunio.

dal 67' Varela 6.5: preziosissimo il suo lavoro in fase di mantenimento del possesso, riesce anche in qualche gioca ain dribbling.