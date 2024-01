Bayer Leverkusen-Stoccarda, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere DFB Pokal

Bayr Leverkusen-Stoccarda, dove vederla? Di seguito tutte le info utili riguardo alla partita di DFB Pokal tra la squadra di Xabi Alonso e quella allenata da Sebastian Hoeness. Il match tra queste due compagini è previsto per le 20:45 di martedì 6 febbraio.

Bayer Leverkusen-Stoccarda, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra le aspirine e gli svevi è previsto per meartedì 6 febbraio alle 20:45. La gara sarà valevole per i quarti di finale del DFB Pokal, coppa nazionale tedesca. Nei turni precedenti di questa competizione sono state eliminate squadre blasonate come ad esempio il Bayern Monaco, battuto dalla sorpresa Saarbucken grazie ad un gol nel recupero di Marcel Gaus. La squadra di Rudiger Ziehl è ancora presente ai quarti della coppa e affronterà il Borussia Monchengladbach nella giornata successiva alla sfida tra Leverkusen e Stoccarda. Un'altra celebre caduta è il Borussia Dortmund, eliminata nello scorso turno dallo stesso Stoccarda per 2-0. La sfida del 6 febbraio vedrà dunque contrapposte le squadre di Xabi Alonso e Sebastian Hoeness per contendersi un posto in semifinale.

Per arrivare fino a questo punto della competizione, i rossoneri hanno dovuto sconfiggere il Teutonia 05, partita vinta per 8 reti a 0, il Sandhausen, grazie ad un 2-5, e infine il Paderborn, battuto 3-1. Per quanto riguarda i biancorossi, oltre alla già citata vittoria nel turno precedente contro il Borussia Dortmund, sono serviti anche i successi contro Union Berlino e Balingen per accedere ai quarti di finale.

Dove vedere Bayer Leverkusen Stoccarda in TV e streaming

La partita prevista per le 21:00 di mercoledì 7 febbraio sarà disponibile su Sky Sport. La piattaforma trasmetterà infatti la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di una delle due piattaforme collegate a Sky, ovvero Sky Go e NOW, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale dei due servizi precedentemente citati sullo store del proprio dispositivo.

