Calcio, Gigi Riva: morto l'ex Campione del Cagliari e della Nazionale Italiana degli Anni '70. Aveva 79 anni

E' andato via, per sempre, un altro simbolo del calcio italiano e mondiale. Gigi Riva, Campione d'Italia con il Cagliari nella stagione 1969/70 e Campione d'Europa con l'Italia nel 1968, non ce l'ha fatta. Era ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" del capoluogo sardo, dopo un malore avvertito nella giornata di domenica. Aveva 79 anni.

Sembrava che "Rombo di Tuono", così soprannominato, fosse giunto nella giornata di domenica in ospedale per un semplice ricovero da monitorare senza particolari conseguenze, a seguito di un malore avvertito mentre era nella propria residenza cagliaritana in compagnia di alcuni amici e familiari. L'equipe medica stava valutando la possibilità di un intervento al cuore ma un peggioramento improvviso delle sue condizioni ha stravolto tutto e tutti. Intorno alle 20:00 odierne è arrivata la conferma della sua morte improvvisa.

Era anche Presidente onorario del Cagliari dal 2019 e avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 7 novembre. Nacque a Leggiuno, in provincia di Varese, nel 1944. Resterà nella storia del calcio italiano, in considerazione del record di reti siglate con Nazionale Italiana: difatti, resta lui, con 35 reti in 42 gare ufficiali, il bomber più prolifico con la maglia degli Azzurri. Dietro di lui c'è Giuseppe Meazza, con 33 reti, e Silvio Piola, terzo, a quota 30. Gigi Riva vinse l'Europeo nel 1968, segnando uno dei due gol che hanno decisero la finale (ripetuta) contro la Jugoslavia, il 10 giugno a Roma.

Dopo la stagione 1962/63 in cui militava nel Legnano, Gigi Riva trascorse tutta la sua vita calcistica in Sardegna, dal 1963 al 1977. Tre volte capo cannoniere della Serie A, realizzò un totale di 315 presenze e di 164 reti, tutte con la maglia del Cagliari, tra cui quelle decisive per lo storico e unico titolo di Campione d'Italia nella stagione 1969/70. Rifiutò, in diverse occasioni, offerte provenienti dalle società più blasonate del panorama nazionale. Il Cagliari, il 9 febbraio 2005, ha ritirato per sempre la maglia numero undici, che fu consegnata personalmente a Riva in occasione di una cerimonia a lui dedicata.