Calcio, The Best FIFA Football Awards 2023: ecco quali sono stati i migliori dell'anno

Consueto appuntamento che incorona i maggiori protagonisti del 2023 calcistico. Parata di stelle di primissimo livello nel palcoscenico di Londra, tra calciatori, allenatori e tifosi. La lotta per accaparrarsi il primo posto nei vari ruoli è stata serrata più che mai. Ecco chi è stato premiato.

Archiviato anche The Best FIFA Football Awards 2023. Nella serata di ieri, 15 gennaio 2024, è stata svolta la consueta celebrazione che vede i maggiori protagonisti del calcio mondiale, con la cerimonia condotta nel cuore di Londra dalla giornalista britannica Reshmin Chowdhury e dall'ex Campione del Mondo francese Thierry Henry.

The Best FIFA Football Awards 2023: ecco i premiati

Tra i calciatori, ad aggiudicarsi il premio di "The Best FIFA Men's Player Award" è stato colui che è diventato icona del football negli ultimi tempi: Lionel Messi. Oltre al Pallone d'Oro 2023, aggiunge alla infinita bacheca personale di trofei anche il premio di miglior calciatore FIFA dell'anno appena trascorso. Per la stella argentina si tratta dell'ottavo riconoscimento, restando l'unico, finora, a riceverne più di tutti.

Va ricordato che il voto veniva espresso da una equipe piuttosto corposa, composta da commissari tecnici e capitani di ciascuna nazionale sotto l'egida della FIFA, oltre che da giornalisti di tutto il mondo (uno per ciascun Paese, con l'Italia rappresentata da Pierluigi Pardo) e, persino, da tifosi illustri. Attualmente, Lionel Messi (non presente alla cerimonia, ha ritirato il premio per lui Thierry Henry) è punto inamovibile del suo attuale club, l'Inter Miami, oltre che espressione più alta della Major League Soccer. La lotta per il primo posto, tuttavia, è stata molto combattuta, in quanto la stella dell'Albiceleste ha ricevuto un totale di preferenze pari a quelle riservate ad Erling Haaland.

È stato preferito all'attaccante del Manchester City per via dei criteri prestabiliti dalla FIFA, in quanto i voti espressi dal gruppo dei capitani delle singole nazionali hanno avuto un peso specifico maggiore rispetto a quelli di altre figure: 107 in favore di Messi contro i 64 di Haaland. Kylian Mbappé, invece, si è posizionato al terzo posto con un distacco piuttosto netto dai due concorrenti.

Tra le calciatrici, è stata premiata quale migliore Aitana Bonmatí Conca, stella del Barcellona e Campionessa del Mondo con la Spagna. Le altre due candidate erano la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid e la spagnola Jennifer Hermoso del Tigres UANL.

Per il "The Best FIFA Men's Coach Award" non poteva che essere premiato lui : Josep Guardiola. È stato il più votato, ottenendo 28 punti. Gli altri due candidati erano gli italiani Luciano Spalletti (18 punti), attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, e Simone Inzaghi (11 punti), alla guida dell'Internazionale FC. Proprio con entrambi, il tecnico spagnolo ha voluto condividere il premio ricevuto, omaggiandoli pubblicamente.

L'olandese Sarina Wiegman, Commissario Tecnico della Nazionale Inglese Femminile, vince il premio di "The Best FIFA Women's Coach Award".

Ederson, portiere della Nazionale Brasiliana e del Manchester City, vince il premio di "The Best FIFA Men's Goalkeeper Award", avendo la meglio sul marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal e sul belga Thibaut Courtois del Real Madrid.

Mary Earps, portiere della Nazionale Inglese e del Manchester United, vince il premio di "The Best FIFA Women's Goalkeeper Award", avendo la meglio sull'australiana Mackenzie Arnold del West Ham United e sulla spagnola Catalina Coll del Barcellona.

Guilherme Madruga, calciatore del Botafogo, vince il premio di "The Best FIFA Puskas Award", grazie alla realizzazione di una rete (in rovesciata dall'esterno dell'area di rigore), durante la gara di Serie B brasiliana Novorizontino-Botafogo, disputata il 27 giugno 2023.

La Nazionale Maschile del Brasile si aggiudica il premio di "The Best FIFA Fair Play Award".

Inoltre, Hugo Miguel Iniguez, un tifoso argentino del Club Atletico Colon de Santa Fe, si aggiudica il premio di "The Best FIFA Fan Award".

Riepilogo premi "The Best FIFA Football Awards"

The Best FIFA Men's Player Award 2023



Nomination The Best FIFA Men's Player Award 2023



Club / Nazionali 1 - LIONEL MESSI BARCELLONA 2 - Erling Haaland Manchester City 3 - Kylian Mbappé Paris Saint Germain

The Best FIFA Women's Player Award 2023



Nomination The Best FIFA Women's Player Award 2023



Club / Nazionali 1 - AITANA BONMATI' CONCA Barcellona 2 - Linda Caicedo Real Madrid 3 - Jennifer Hermoso Tigres UANL

The Best FIFA Men's Coach Award 2023



Nomination The Best FIFA Men's Coach Award 2023



Club / Nazionali 1 - JOSEP GUARDIOLA Manchester City 2 - Simone Inzaghi Internazionale FC 3 - Luciano Spalletti Italia Maschile

The Best FIFA Women's Coach Award 2023



Nomination The Best FIFA Women's Coach Award 2023



Club / Nazionali 1 - SARINA WIEGMAN Inghilterra Femminile 2 - Jonatan Giráldez Barcellona 3 - Emma Hayes Chelsea

The Best FIFA Men's Goalkeeper Award 2023



Nomination The Best FIFA Men's Goalkeeper Award 2023



Club / Nazionali 1 - EDERSON Manchester City 2 - Yassine Bounou Al-Hilal 3 - Thibaut Courtois Real Madrid

The Best FIFA Women's Goalkeeper Award 2023



Nomination The Best FIFA Women's Goalkeeper Award 2023



Club / Nazionali 1 - MARY EARPS Manchester United 2 - Mackenzie Arnold West Ham United 3 - Catalina Coll Real Madrid

The Best FIFA Puskás Award 2023



Nomination The Best FIFA Puskás Award 2023



Club / Nazionali 1 - GUILHERME MADRUGA Botafogo 2 - Julio Enciso Brighton 3 - Nuno Santos Sporting Lisbona

The Best FIFA Fair Play Award 2023



Nomination The Best FIFA Fair Play Award 2023



Club / Nazionali NAZIONALE MASCHILE BRASILE Brasile Maschile

The Best FIFA Fan Award 2023



Nomination The Best FIFA Fan Award 2023



Club / Nazionali HUGO MIGUEL INIGUEZ Club Atletico Colon de Santa Fe

The Best FIFA Football Awards, ecco la miglior formazione titolare del 2023

Thibaut Courtois - Real Madrid

- Real Madrid John Stones - Manchester City

- Manchester City Ruben Dias - Manchester City

- Manchester City Kyle Walker - Manchester City

- Manchester City Bernardo Silva - Manchester City

- Manchester City Jude Bellingham - Real Madrid

- Real Madrid Kevin De Bruyne - Manchester City

- Manchester City Lionel Messi - Inter Miami

- Inter Miami Vinicius Junior - Real Madrid

- Real Madrid Erling Haaland - Manchester City

- Manchester City Kylian Mbappé - Paris Saint Germain

The Best FIFA Puskás Award 2023 a Guilherme Madruga - VIDEO