Calciomercato Juventus, in arrivo un difensore dal Brasile

La Juventus si è dimostrata ancora attiva in questa sessione di calciomercato: dopo l'acquisto di Djalò dal Lille, sta per arrivare un altro colpo in difesa, questa volta dal Brasile. Si tratta di un centrale classe 2004 in dirittura d'arrivo dal Palmeiras.

La Juventus sta per mettere a segno un altro colpo in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo l'acquisto di Tiago Djalò dal Lille, è ancora una volta la difesa il reparto rinforzato, questa volta con un innesto proveniente dal Brasile. Questi volti nuovi avranno il compito di continuare a tenere alta la media punti dei bianconeri, attualmente in cima alla classifica di Serie A, con l'Inter che ha però una partita da recuperare. La squadra di Massimiliano Allegri è infatti in un momento positivo della stagione: la striscia aperta di vittorie consecutive in tutte le competizioni è attualmente a quota 7, ma sembra non essere destinata a fermarsi qui, con la Juve che ospiterà l'Empoli allo Stadium nella prossima partita di campionato.

Calciomercato Juventus, chi è il nuovo colpo

La Juventus ha già fissato le visite per il suo prossimo acquisto di questo calciomercato: si tratta di Pedro Felipe, difensore centrale classe 2004 in arrivo dal Palmeiras. Lo ha annunciato Sky Sport, che ha anche evidenziato come il giovane prospetto sia probabilmente destinato a vestire la maglia della Juventus U23, in Serie C. I bianconeri stanno infatti facendo un campionato di vertice, nel quale è particolarmente necessaria l'esperienza, caratteristica che manca al brasiliano.

Le statistiche di Pedro Felipe

Pedro Felipe non è mai sceso in campo con la prima squadra, ma ha solamente giocato 18 partite dal 2022 ad oggi, la maggior parte delle quali con la squadra U20 del Palmeiras. In questa breve esperienza è però riuscito a trovare la via della rete in un'occasione ed è stato in grado anche di servire 2 assist ai propri compagni.

Ci sarà poi inevitabilmente il problema della barriera linguistica e la necessità di adattarsi alle differenti caratteristiche del calcio europeo e in particolare italiano, ragion per cui il periodo di adattamento nella terza maggiore categoria italiana sembra essere necessario per il brasiliano.