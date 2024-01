Chelsea - Aston Villa, probabili formazioni: le scelte di Pochettino ed Emery

Chelsea e Aston Villa saranno avversarie in FA Cup nella giornata di domani: di seguito le probabili formazioni della sfida. La squadra di Mauricio Pochettino affronterà quella allenata da Unai Emery in un match valido per i sedicesimi di finale della principale coppa inglese: il fischio d'inizio della partita è previsto per le 20:45 di venerdì 26 gennaio.

I blues arrivano a questo appuntamento dopo la netta vittoria per 6-1 ai danni del Middelsbrough in EFL Cup, così come un successo è arrivato anche nell'ultima sfida di Premier League, nella quale a farne le spese è stato il Fulham. Più in generale, sono 5 le vittorie ottenute dalla squadra di Todd Boehly negli ultimi 6 incontri; la gara di domani sarà dunque un possibile banco di prova per Sterling e compagni per dare segnali di continuità di risultati dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi.

I villans hanno invece concluso con un pareggio a reti bianche l'ultima partita disputata in Premier League, mentre l'ultimo risultato di coppa risale alla vittoria per 0-1 contro il Middelsbrough in FA Cup dello scorso 6 gennaio.

Le news della gara

Sono tante le assenze in casa Chelsea, alcune delle quali molto pesanti per gli equilibri della squadra di Pochettino; sarà dunque probabile vedere in campo alcune seconde linee dei blues. Tra gli indisponibili della gara risultano infatti giocatori come Reece James, Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Nicolas Jackson, Marc Cucurella e Malo Gusto, ai quali si aggiungono Trevoh Chalobah, Robert Sanchez, Romeo Lavia e Lesley Ugochukwu in dubbio per la sfida di Stamford Bridge.

Per quanto riguarda l'Aston Villa, sono meno le assenze forzate ma coinvolgono comunque giocatori di qualità. Non saranno infatti della sfida Tyrone Mings, Lucas Digne ed Emiliano Buendia, a cui va aggiunto l'ex della gara Bertrand Traoré in dubbio.

Chelsea-Aston Villa, probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Gilchrist, Badiashile, Chilwell; Caicedo, Gallagher; Madueke, Chukwuemeka, Sterling; Broja.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, P. Torres, Moreno; Zaniolo, D. Luiz, Tielemans, McGinn; Watkins, Diaby.