Coppa d'Africa, dove vedere Senegal-Costa d'Avorio streaming gratis e diretta TV: Sky, DAZN o Sportitalia?

La squadra di Aliou Cissé sfida quella di Emerse Faé negli ottavi di finale di Coppa d'Africa 2024. Ecco dove vedere in streaming e in diretta televisiva il match tra i campioni in carica del Senegal e la Costa d'Avorio, in programma lunedì 29 gennaio alle ore 21:00.

Lunedì 29 gennaio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa tra Senegal-Costa d'Avorio. Le due compagini, guidate da Aliou Cissé e Emerse Faé, si sfideranno allo Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, in Costa d'Avorio.

Coppa d'Africa, Senegal-Costa d'Avorio: come arrivano le due squadre

Il Senegal si avvicina al match reduce da tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite in Coppa d'Africa. I campioni in carica, infatti, nella fase a gironi hanno vinto per 3-0 contro il Gambia e per 3-1 contro il Camerun ed hanno superato per 0-2 la Guinea. La Costa d'Avorio, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittorie e due sconfitte nel Gruppo A della fase a gironi. Gli elefanti, infatti, hanno vinto per 2-0 contro la Guinea-Bissau ed hanno perso per 0-1 contro la Nigeria e per 4-0 contro la Guinea Equatoriale.

Coppa d'Africa, Senegal-Costa d'Avorio streaming live e diretta TV

La partita Senegal-Costa d'Avorio, valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa, in programma lunedì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà visibile in chiaro e in diretta televisiva su SPORTITALIA. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su Sportitalia.com. Il canale televisivo tematico italiano dedicato allo sport, in particolare, è visibile sul DDT sul canale 60 e 560. Il match, quindi, non sarà trasmesso in diretta e in streaming sulla piattaforma Sky, nè su DAZN.