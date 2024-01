Coppa d'Asia: Mancini ko ai rigori, abbandona la panchina prima della fine tra le polemiche (VIDEO)

Negli ottavi di finale della Coppa d'Asia, l'Arabia Saudita ha perso ai calci di rigore contro la Corea del Sud. Prima dell'ultimo penalty decisivo, realizzato dai suoi avversari, il ct Roberto Mancini in aperta polemica con l'arbitro ha abbandonato la panchina per andare negli spogliatoi.

Ieri sera l'Arabia Saudita del ct Roberto Mancini è uscita in maniera beffarda dalla Coppa d'Asia (ottavi di finale). La Nazionale araba era in vantaggio per 1-0 (rete al 46' di Abdullah Radif), con i più quotati avversari della Corea del Sud (allenati dall'ex attaccante tedesco Jurgen Klinsmann) fino a pochi secondi dalla fine, quando al 99', c'è stato il pareggio-beffa di Cho Gue-Sung, (attaccante del Midtjylland) che ha mandato il match ai calci di rigore, dove hanno prevalso i coreani.

Prima dell'ultimo calcio di rigore decisivo, realizzato dai suoi avversari, Mancini in anticipo ha abbandonato la panchina per andare negli spogliatoi: il motivo? Per una polemica con l'arbitro (e VAR) che non ha fatto ripetere il primo rigore sbagliato, sul quale, a detta della panchina dell'Arabia Saudita, il portiere avversario non ha tenuto i piedi sulla linea come da regolamento. Di seguito vi proponiamo l'uscita in anticipo dell'ex ct azzurro.

Ora nei quarti di finale (in programma venerdì 2, ore 16.30 italiane), la Corea del Sud affronterà l'Australia (4-0 all'Indonesia).

