FA Cup, dove vedere Tottenham Hotspur-Manchester City: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La Emirates FA Cup (Football Association Challenge Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Tottenham Hotspur di Ange Postecoglou e il Manchester City di Pep Guardiola. Davanti al pubblico del "Tottenham Hotspur Stadium" di Londra, si gioca la gara valida per i sedicesimi di finale del torneo. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Emirates FA Cup, dove vedere Tottenham Hotspur-Manchester City? Si gioca al "Tottenham Hotspur Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per i sedicesimi di finale del torneo per l'edizione 2023/24.

EVENTO TOTTENHAM HOTSPUR-MANCHESTER CITY



FA Cup 2023/24

Sedicesimi di finale

LUOGO LONDRA



Tottenham Hotspur Stadium DATA Venerdì 26 gennaio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI Arbitro

Paul Tierney



Assistente 1

Adrian Holmes



Assistente 2

Scott Ledger



IV Ufficiale

Darren England



VAR

Tim Robinson



Assistant VAR

Simon Bennett



Support VAR

Jarred Gillett

Abbonati ora a DAZN.

Tottenham Hotspur-Manchester City: dove vedere la gara di FA Cup?

Tottenham Hotspur-Manchester City viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Tottenham Hotspur-Manchester City, Diretta TV su: DAZN e ZONA DAZN al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Tottenham Hotspur-Manchester City, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare della Carabao Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale ZONA DAZN, avrà la possibilità di guardare le gare di Carabao Cup in esclusiva DAZN anche via satellite.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata alla DAZN Squad.

Tottenham Hotspur-Manchester City, dove vedere:



Emittenti Tottenham Hotspur-Manchester City, dove vedere:



Canali Tottenham Hotspur-Manchester City

Diretta TV su: DAZN DAZN



Zona DAZN

Canale 214 Sky Tottenham Hotspur-Manchester City

Live Streaming su: DAZN Zona DAZN - App DAZN



dazn.com

Tottenham Hotspur-Manchester City: probabili formazioni (con aggiornamenti)

TOTTENHAM HOTSPUR



4-3-3



Probabile formazione MANCHESTER CITY



4-2-3-1



Probabile formazione 13

Guglielmo Vicario 31

Ederson 38

Destiny Udogie 24

Joško Gvardiol 17

Cristian Romero 6

Nathan Aké 6

Radu Drăgușin 3

Rúben Dias 23

Pedro Porro 2

Kyle Walker 4

Oliver Skipp 8

Mateo Kovačić 30

Rodrigo Bentancur 16

Rodri 5

Pierre-Emile Højbjerg 11

Jérémy Doku 16

Timo Werner 47

Phil Foden 9

Richarlison 7

Kevin De Bruyne 22

Brennan Johnson 19

Julián Álvarez Coach



Ange Postecoglou Coach



Pep Guardiola

Abbonati ora a DAZN.

Tottenham Hotspur-Manchester City: presentazione

I sedicesimi di finale della Emirates FA Cup offrono la grande sfida tra gli "Spurs" ed i "Citizens". Il palcoscenico è il "Tottenham Hotspur Stadium", un motore umano pronto a sospingere le due squadre nell'affrontare al meglio una classica del calcio inglese. La squadra di Pep Guardiola è in corsa per vari traguardi stagionali, mentre quella di Ange Postecoglou accarezza il sogno di portare nella bacheca del club un trofeo che manca da molti anni.

Difatti, risale al 24 febbraio 2008 l'ultima coppa alzata al cielo, quando il Tottenham Hotspur trionfò nella EFL Cup, battendo nella finale di Wembley il Chelsea. L'1-0 parziale di Didier Drogba fu ribaltato prima grazie al penalty di Dimitar Berbatov al 70' e, poi, alla rete di Jonathan Woodgate al 94'.

La squadra del portiere italiano Gugliemo Vicario è reduce da un buon 2-2 in Premier League sul terreno di gioco dell'Old Trafford, con il Manchester United raggiunto per due volte, prima da Richarlison poi da Rodrigo Bentancur. Un punto importante che ha consentito agli "Spurs" di occupare il 5° posto solitario a 40 punti, a tre lunghezze dal trio delle seconde composto da Aston Villa, Arsenal e gli stessi "Citizens".

Proprio questi ultimi provengono da una sequenza di risultati consecutivi quasi perfetta, con 8 vittorie e un solo pareggio. Nell'ultima gara di campionato, la squadra Campione del Mondo in carica è riuscita ad espugnare il difficilissimo "St James' Park" di Newcastle upon Tyne, in un rocambolesco 3-2 rifilato ai "Magpies" con la rete decisiva di Oscar Bobb al 91'. Sul cammino delle coppe, invece, fa ancora male l'eliminazione in EFL Cup ad ottobrenper mano proprio del Newcastle United, mentre in FA Cup si registra il pokerissimo ai danni dell'Huddersfield.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputerà il classico "replay", con l'inversione del terreno di gioco. In ogni caso, sarà garantito lo spettacolo!