Premier League, dove vedere Nottingham Forest-Arsenal streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

La squadra di Nuno Espirito Santo sfida quella di Mikel Arteta nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese. Ecco dove vedere Nottingham Forest-Arsenal in streaming e in diretta televisiva.

Martedì 30 gennaio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League tra Nottingham Forest-Arsenal. Le due compagini, guidate da Nuno Espirito Santo e Mikel Arteta, si sfideranno al City Ground, uno dei due stadi di calcio della città di Nottingham. È situato nel quartiere di West Bridgford sulle rive del fiume Trent; è la "casa" del Forest dal 1898 ed ha una capacità di 30.445.

Premier League, Nottingham Forest-Arsenal: come arrivano le due squadre

Il Nottingham Forest si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Gli inglesi, infatti, hanno perso in trasferta per 3-2 contro il Brentford ed hanno pareggiato per 0-0, sempre in trasferta, contro il Bristol City nel quarto turno di FA Cup. L'Arsenal, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I Gunners, infatti, hanno perso per 0-2 contro il Liverpool nel terzo turno di FA Cup ed hanno vinto in Premier League all'Emirates Stadium per 5-0 contro il Crystal Palace.

Premier League, Nottingham Forest-Arsenal streaming live e diretta TV

La partita Nottingham Forest-Arsenal, in programma martedì 30 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League, sarà visibile su SKY SPORT CALCIO. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo, NowTv e relativa app, per i soli abbonati. Il match, quindi, non sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN.