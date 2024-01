Serie A, probabili formazioni Lazio-Napoli: le scelte di Sarri e Mazzarri

Le probabili formazioni del match Lazio-Napoli, in programma domenica 28 gennaio alle ore 18:00, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Sarri e Mazzarri.

Domenica 28 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Napoli. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma, casa del club biancoceleste.

Serie A, Lazio-Napoli: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha vinto per 1-0 in casa contro il Lecce di D'Aversa in Serie A ed ha perso in semifinale di Supercoppa italiana per 3-0 contro l'Inter. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in casa in campionato nel derby contro la Salernitana per 2-1 ed hanno perso in finale di Supercoppa italiana per 0-1 contro l'Inter, dopo aver superato la Fiorentina in semifinale per 3-0-.

Serie A, le probabili formazioni del match Lazio-Napoli

Le probabili formazioni del match Lazio-Napoli, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 28 gennaio alle ore 18:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Maurizio Sarri e Walter Mazzarri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge. All.: Mazzarri