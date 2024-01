Serie A, probabili formazioni Lecce-Juventus: le scelte di D'Aversa e Allegri

Le probabili formazioni del match Lecce-Juventus, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, D'Aversa e Max Allegri.

Domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Lecce-Juventus. Le due compagini, guidate da Roberto D'Aversa e Massimiliano Allegri, si sfideranno allo stadio Via del Mare di Lecce, casa del club giallorosso.

Serie A, Lecce-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Lecce si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I salentini, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Cagliari ed hanno perso allo stadio Olimpico per 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in A. I bianconeri, infatti, hanno superato la Salernitana all'Arechi per 1-2 ed hanno vinto in casa per 3-0 contro il Sassuolo. La squadra di Allegri, inoltre, ha vinto ai quarti di finale di Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone.

Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D'Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri.