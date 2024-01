Serie B, probabili formazioni Ascoli-Bari: le scelte di Castori e Marino

Le probabili formazioni del match Ascoli-Bari, in programma domenica 21gennaio alle ore 16:15, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Fabrizio Castori e Pasquale Marino.

Domenica 21 gennaio, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B tra Ascoli-Bari. Le due compagini, guidate da Fabrizio Castori e Pasquale Marino, si sfideranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, casa del club bianconero.

Serie B, Ascoli-Bari: come arrivano le due squadre

L'Ascoli si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Cittadella ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Parma di mister Fabio Pecchia. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite in cadetteria. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Sampdoria di Pirlo ed hanno vinto in casa per 3-1 contro la Ternana, grazie alle reti di Ricci, Nasti e Dorval.

Serie B, le probabili formazioni del match Ascoli-Bari

Le probabili formazioni del match Ascoli-Bari, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 21 gennaio alle ore 16:15. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Fabrizio Castori e Pasquale Marino.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco; Mendes, Nestorovski. Allenatore: Fabrizio Castori.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Vicari, Matino, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli. Allenatore: Pasquale Marino.