Serie B, probabili formazioni Modena-Parma: le scelte di Bianco e Pecchia

Le probabili formazioni del match Modena-Parma, in programma sabato 27 gennaio alle ore 14:00, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Bianco e Pecchia.

Sabato 27 gennaio, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, il derby tra Modena-Parma. Le due compagini, guidate da Paolo Bianco e Fabio Pecchia, si sfideranno allo stadio Alberto Braglia, casa del club emiliano.

Serie B, Modena-Parma: come arrivano le due squadre

Il Modena si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. Gli emiliani, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Brescia ed hanno perso allo stadio Renzo Barbera per 4-2 contro il Palermo. Il Parma, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I gialloblù, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro l'Ascoli ed hanno vinto in trasferta per 0-3 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Serie B, le probabili formazioni del match Modena-Parma

MODENA (4-3-3): Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Corrado; Magnino, Gerli, Battistella; Tremolada, Gliozzi, Manconi. All. Bianco.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Bernabe, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.