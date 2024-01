Serie C, Fiorenzuola-Lumezzane: le probabili formazioni. Le scelte di Tabbiani e Franzini

Sabato 27 gennaio alle 18.30 al Pavesi si incroceranno lotta salvezza e ai playoff in un'interessante sfida valevole per la quarta di ritorno del girone A: valdardesi rilanciati dal successo in casa dell'Albinoleffe, ma la matricola dell'ex Franzini vuole continuare a stupire

Sabato 27 gennaio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Fiorenzuola-Lumezzane, valida per la 23a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Luca Tabbiani e Arnaldo Franzini si affronteranno allo stadio Attilio Pavesi e daranno vita a una sfida tra due squadre che stanno attraversando un discreto momento di forma, ma alle prese con posizioni di classifica molto diverse.

Serie C, Fiorenzuola-Lumezzane: come c’arrivano le due squadre

Il successo in casa dell'Albinoleffe, prima vittoria della seconda esperienza di Luca Tabbiani sulla panchina del Fiorenzuola, è stato il secondo acuto esterno di una stagione tormentata, ma la salvezza è ancora possibile. Ora però c’è da tornare al successo al Pavesi, che manca da fine ottobre, ma l’avversario non è dei più morbidi. Il Lumezzane è infatti una matricola che ha mostrato di essersi già ambientata in quella terza serie che è stata la casa dei bresciani per tanti anni prima della retrocessione del 2018. I rossoblù hanno vinto quattro delle ultime sei partite, sono in piena zona playoff e in generale volano sull’entusiasmo di due promozioni consecutive. A guidarli Arnaldo Franzini, piacentino doc, ex allenatore dei biancorossi e anche ex giocatore del Fiorenzuola.

Serie C, Fiorenzuola-Lumezzane: i precedenti

Prima di questa stagione e del match d'andata, vinto 2-0 dai lombardi il 20 settembre, Fiorenzuola e Lumezzane si erano affrontate solo in due occasioni. Rossoneri e rossoblù si sono infatti sfiorati nel 1993, l’anno dello storico approdo dei bresciani tra i professionisti, nell’allora Serie C2, e della promozione in C1 del Fiorenzuola, che nel ’95 vide sfumare la promozione in Serie B nella finale playoff persa ai rigori contro la Pistoiese. Sulla panchina degli emiliani c’era quell’anno Giancarlo D’Astoli, tecnico che appartiene anche alla storia del Lumezzane per averlo allenato in tre periodi diversi, perdendo nel 2004 un’altra finale playoff per la promozione in B, contro il Cesena. L’unico campionato condiviso dalle due squadre prima di quello di quest’anno è stato quello di Serie C1 ’97-98, il primo torneo di terza serie giocato dal Lume e l’ultimo per il Fiore prima del grande ritorno del 2021. A Fiorenzuola il 14 dicembre ’97 finì 2-1 per gli ospiti, mentre al ritorno in terra lombarda il match si concluse sull’1-1.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Lumezzane

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Lumezzane, valido per la 23a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18.30. Tabbiani conferma il 4-3-3 e la formazione passata in casa dell’Albinoleffe: ancora panchina per Cremonesi e Mora. Anche Franzini opta per la continuità: confermata la formazione delle ultime due partite, Capelli e Malotti prime opzioni offensive in panchina.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Bondioli, Potop, Maffei; Di Gesù, Nelli, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. All.: L. Tabbiani.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Spini, Gerbi, Cannavò. All.: A. Franzini.