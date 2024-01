Supercoppa Italiana: quali sono i guadagni per i club partecipanti? Ecco i premi in palio e quanto spetta alla squadra vincitrice

La Supercoppa Italiana (EA SPORTS FC Supercup) è pronta per andare in scena (dal 18 e il 22 gennaio) in Arabia Saudita, con l'esordio della Final Four. L'aspetto interessante è che gli introiti per le squadre partecipanti sono piuttosto cospicui. I premi in palio sono racchiusi in 23 milioni di Euro da distribuire alle quattro società. Ecco come vengono suddivisi.