Supercoppa, probabili formazioni Fiorentina-Napoli: le scelte di Italiano e Mazzarri

Le probabili formazioni del match Fiorentina-Napoli, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20:00, gara valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Italiano e Mazzarri.

Giovedì 18 gennaio, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per le semifinali di Supercoppa italiana tra Fiorentina-Napoli. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Walter Mazzarri, si sfideranno allo stadio dell'Università Re Sa'ud, conosciuto anche come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione, uno stadio di calcio situato a Riad, in Arabia Saudita. Ecco dove vedere la partita in streaming e in diretta televisiva.

Supercoppa italiana, Fiorentina-Napoli: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Sassuolo ed hanno pareggiato in casa per 2-2 contro l'Udinese. Inoltre, i Viola hanno superato il Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia, con il risultato di 5-4 dopo i calci di rigore. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in A. Gli azzurri, infatti, hanno perso per 3-0 in trasferta contro il Torino ed hanno vinto in casa per 2-1 contro la Salernitana, grazie alla rete realizzata allo scadere dal difensore Rrahmani.

Supercoppa italiana, le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.