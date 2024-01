Supercoppa Italiana, Fiorentina-Napoli diretta tv e streaming live, Mediaset o Sky? Dove vedere la semifinale

Presentazione, probabili formazioni e tutte le informazioni necessarie per seguire il match Fiorentina-Napoli valevole come semifinale della Supercoppa Italiana. Scopriamo insieme dove seguire il match in diretta televisiva gratuita oppure in streaming live

Ecco dove vedere Fiorentina-Napoli prima semifinale della Supercoppa Italiana in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà giovedi 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 presso lo stadio Al Awwal di Riad. Match valido per la prima semifinale della Supercoppa Italiana che da quest'anno segue il modello spagnolo disputandosi con una final four tra le due migliori del campionato e della Coppa Italia della stagione scorsa.

Le due squadre arrivano a questa sfida con morale differente per quanto stanno facendo in campionato. La Fiorentina di Italiano è 4° in classifica ed in piena corsa per la Champions League. I viola stanno andando ben oltre le più rosee aspettative anche se sono reduci dal pareggio casalingo 2-2 contro l'Udinese. Il Napoli del post-scudetto è stato fin qui un disastro. Lontanissimo dalla lotta scudetto ed eliminato dalla Coppa Italia ha per adesso come unico appiglio stagionale la Champions League. Questa gara quindi è molto importante e vincerla significherebbe andare a giocarsi il primo trofeo stagionale contro la vincente dell'altra sfida Lazio-Inter, come previsto dal programma della manifestazione.

Dove vedere Fiorentina-Napoli semifinale della Supercoppa Italiana in tv e streaming

Fiorentina-Napoli si giocherà giovedi 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 presso lo stadio Al Awwal di Riad. Sarà possibile seguire il match in chiaro e in diretta televisiva su Mediaset. Più precisamente su Canale 5 con collegamento a partire dalle ore 19:50.

Per chi non potrà seguire l'incontro in tv è disponibile il servizio Mediaset Infinity per poter seguire l'appuntamento con la Supercoppa Italiana in diretta e in streaming.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni della Supercoppa Italiana

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano, Ranieri, Milenkovic, Quarta; Parisi, Duncan, Arthur, Faraoni; Bonaventura, Ikoné; Nzola.

All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (Demme), Lobotka, Zielinski (Gaetano), Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

All. Mazzarri