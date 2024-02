Abbonamenti Dazn 2024: tutti i prezzi dei Piani Start, Standard e Plus

Tutti i prezzi degli abbonamenti Dazn a febbraio 2024. Dopo gli aumenti dell'ultimo periodo, ecco il riepilogo dei costi e delle modalità di pagamento dei piani messi a disposizione dal servizio di streaming online. Per guardare la Serie A, ricordiamo, serve il Piano Standard o Plus.

Sono cambiati ormai da gennaio i prezzi degli abbonamenti Dazn 2024, con un rincaro generale che ha riguardato tutti i piani tariffari della piattaforma online di streaming. Restano 3 i pacchetti messi a disposizione degli utenti, tutti con costi diversi in base alle modalità di pagamento. Prima di scoprire nel dettaglio come funzionano le offerte, ecco una panoramica veloce su prezzi e costi degli abbonamenti Dazn 2024:

ABBONAMENTI DAZN 2024 PREZZI DAZN ABBONATI Start da 11,99€ al mese Vai all'offerta Standard da 34,99€ al mese Vai all'offerta Plus da 49,99€ al mese Vai all'offerta Tabella riassuntiva delle offerte Dazn

I tre piani furono annunciati nel 2023. Rispetto ad allora, sono state introdotte diverse novità come il Piano Annuale, che permette con il pagamento in un'unica soluzione un risparmio sul lungo termine se messo a confronto con il costo del Piano Mensile. Approfondiamo tutti gli abbonamenti Dazn nel dettaglio.

Abbonamenti Dazn 2024: quanto costa e cosa comprende il Piano Start

Il primo piano, il Dazn Start, è il più economico ma anche quello con meno contenuti a disposizione, in primis la Serie A. Ecco nel dettaglio i coti e i metodi di pagamento previsti:

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 14,99€ al mese 30 giorni 179,88€ Annuale a rate 11,99€ al mese 12 mesi 143,88€

(risparmio di 36€ rispetto al Mensile) Annuale 99,99€ all'anno 12 mesi 99,99€

(risparmio di 79,89€ rispetto al Mensile e di 43,89€ rispetto all'Annuale a rate) Tabella prezzi Piano Start

Spiegando brevemente, con il Piano Annuale per Dazn Start paghi subito 99,99 euro, quindi poco più di 8€ al mese, con un risparmio di circa 80€ sul Piano Mensile e di circa 44€ sul Piano Annuale a rate. Se invece si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, l'unica soluzione è il Piano Mensile.

Per quanto riguarda l'offerta dei contenuti, l'abbonamento Dazn Start comprende la Serie A di Basket, l'Eurolega, l'NFL, la Champions League femminile e la boxe. Infine, con Dazn Start si possono registrare fino a 4 dispositivi, guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica, massimo 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet.

Prezzi Abbonamenti Dazn 2024: quanto costa e cosa comprende il Piano Standard

Il secondo piano è il Dazn Standard, quello che comprende la Serie A per intenderci. Ecco la panoramica dei costi del piano:

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 40,99€ al mese 30 giorni 491,88€ Annuale a rate 34,99€ al mese 12 mesi 419,88€

(risparmio di 72€ rispetto al Mensile) Annuale 359,00€ all'anno 12 mesi 359,00€

(risparmio di 132,88€ rispetto al Mensile e di 60,88€ rispetto all'Annuale a rate) Tabella prezzi Piano Standard

Con il Piano Annuale per Dazn Standard paghi subito 359,00 euro, circa 30€ al mese. Così facendo c'è un risparmio di oltre 130 euro sul Piano Mensile (se lo si paga per 12 mesi) che costa 40,99€ al mese, e un risparmio di circa 60€ sul Piano Annuale a rate, che costa 34,99€ al mese. Come per lo Start, anche per lo Standard se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, l'unica soluzione è il Piano Mensile.

Come detto il Piano Standard comprende il calcio con tutte le partite della Serie A e della la Serie B, le partite di Europa League e il meglio della Conference League, La Liga e il calcio internazionale come FA Cup e Carabao, i canali Eurosport 1 e 2 con tennis e ciclismo, oltre a contenuti previsti dal Piano Start.

Con Dazn Standard si possono registrare fino a 6 dispositivi, guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica, massimo 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet.

Abbonamenti Dazn 2024: il Piano Plus, quanto costa e cosa comprende

Il terzo ed ultimo piano è il Dazn Plus, il più completo che permette di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Di seguito i costi e metodi di pagamento:

METODO DI PAGAMENTO PREZZO DURATA TOTALE COSTO

(per 12 mesi) Mensile 59,99€ al mese 30 giorni 719,88€ Annuale a rate 49,99€ al mese 12 mesi 599,88€

(risparmio di 120€ rispetto al Mensile) Annuale 539,00€ all'anno 12 mesi 539,00€

(risparmio di 180,88€ rispetto al Mensile e di 60,88€ rispetto all'Annuale a rate) Tabella prezzi Piano Plus

Il Piano Annuale di Dazn Plus prevede il pagamento in un'unica soluzione di 539 euro, che mensilmente ammonterebbe a circa 45 euro. Questa scelta permette di risparmiare circa 180 euro rispetto al Piano Mensile (59,99€ al mese) e di 60 euro rispetto al Piano Annuale a rate (49,99€ al mese). Come per gli altri tipi di abbonamenti, solo quello Mensile permette di disdire con 30 giorni di preavviso.

Il Piano Dazn Plus comprende la stessa offerta di contenuti del Piano Standard. La reale differenza tra Plus e Standard di Dazn sta nella possibilità di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, il figlio connesso da casa e il papà connesso da un luogo diverso).

Offerte Dazn 2024: le promozioni attive a febbraio

A febbraio non sono attive offerte e promozioni da parte di Dazn per la sottoscrizione degli abbonamenti. Torna a trovarci ogni tanto, aggiorneremo il nostro approfondimento con le ultime notizie relative alle promo Dazn.

L'ultima promozione, in ordine di tempo, è stata quella lanciata in occasione di Roma-Napoli del 23 dicembre scorso, con il Piano Standard in offerta per 6 mesi a 23,99€.

Disdetta Dazn: come fare per disdire l'abbonamento? Tempi e costi della procedura

Disdetta Piano mensile Dazn: nel momento in cui si fa la disdetta, iniziano i 30 giorni di preavviso, durante i quali potrai comunque guardare Dazn (es. se fai la didetta il 6 novembre, potrai guardare i contenuti Dazn fino al 5 dicembre). Passati i 30 giorni la disdetta sarà conclusa. L'importo che pagherai coprirà solo i giorni effettivi di abbonamento, in base al giorno di recesso rispetto a quello di pagamento, quindi inferiore al prezzo mensile stabilito.

Disdetta Piano Annuale Dazn (pagamento dilazionato): permanenza minima di 12 mesi, se la disdetta avviene prima si pagheranno gli sconti usufruiti fino a quel giorno con tale piano. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall'area “Il mio account”. La disdetta sarà effettiva al termine del durata annuale dell'abbonamento. Il piano annuale con pagamento dilazionato non è disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google.