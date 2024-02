Calcio, Kurt Hamrin: addio all'attaccante svedese che fece sognare la Fiorentina. Vinse con il Milan di Nereo Rocco. Aveva 89 anni

Se ne va, per sempre, un'altra icona del calcio italiano. Kurt Hamrin, uno dei migliori marcatori di sempre con la Fiorentina e Campione d'Europa con il Milan di Nereo Rocco nell'edizione 1968/69, era soprannominato "Uccellino". Si è spento nella Firenze che tanto fece sognare a suon di gol. Aveva 89 anni.

Kurt Hamrin, addio all'icona di Fiorentina e Milan

Con il club viola disputò la gran parte della propria carriera di calciatore, dal 1958 al 1967, arrivando a quasi 300 presenze ufficiali. Vinse due Coppe Italia (1961 e 1966) e una Coppa delle Coppe dell'edizione 1960/61.

Approdò in Italia nel 1956, disputando soltanto una stagione tra le file della Juventus, con 8 reti realizzate; dopo un anno va a Padova in prestito, dove riesce a realizzare 20 gol e a chiudere l'estate calcistica con il secondo posto della sua Svezia ai Mondiali organizzati a casa propria, cedendo allo strapotere del Brasile di Pelè.

Con la maglia della Fiorentina consacra il proprio profilo, siglando quasi 200 reti e stabilendo anche un record, tuttora imbattuto in Serie A: in Atalanta-Fiorentina del 2 febbraio 1964, Hamrin realizzò cinque delle 7 reti viola, un primato per un club di Serie A in una gara disputata in trasferta. Nello stesso periodo fu soprannominato L' "Uccellino" da Beppe Pegolotti, giornalista de "La Nazione", per via della sua agilità e della velocità di esecuzione.

Nel 1967 Nereo Rocco lo volle fortemente al Milan e la leggenda triestina ebbe gran fiuto, ancora una volta. Con il club Rossonero vinse uno Scudetto (1967/68), una Coppa delle Coppe nel 1968 con la sua doppietta in finale contro l'Amburgo e, in particolare, la Coppa dei Campioni nella stagione successiva, battendo l'Ajax nell'ultimo atto per 4-1.

Due anni anche a Napoli, dal 1969 al 1971, in cui concluse la propria carriera da professionista. Chiuse definitivamente con il calcio nel 1972, ritornando nella sua città nativa, Stoccolma, con il club locale dell'IKF.