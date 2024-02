Champions League, dove vedere Lipsia-Real Madrid streaming live e diretta Tv: Canale 5, Prime, Sky o DAZN?

La squadra di Marco Rose sfida quella di Carlo Ancelotti alla Red Bull Arena, in Germania. Ecco dove vedere il match tra Lipsia-Real Madrid, valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 13 febbraio alle ore 21:00.

Martedì 13 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia-Real Madrid. Le due compagini, guidate da Marco Rose e Carlo Ancelotti, si sfideranno alla Red Bull Arena, situata nel cuore di Lipsia, in Germania, con una capacità di oltre 42.000 spettatori.

Champions League, Lipsia-Real Madrid: come arrivano le due squadre

Il Lipsia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Bundesliga. I tedeschi, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 in casa contro l'Union Berlino ed hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro l'Augsburg. Il Real Madrid, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in Liga. I Blancos, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 nel derby contro l'Atletico Madrid ed hanno superato in casa per 4-0 il Girona.

Champions League, Lipsia-Real Madrid streaming live e diretta Tv

La partita Lipsia-Real Madrid, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 13 febbraio alle ore 21:00, sarà visibile su CANALE 5, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Now Tv e SkyGo, relativa app, per i soli abbonati. Tutti i contenuti di Canale 5, invece, sono disponibili sulla piattaforma streaming di Mediaset. Per accedere è necessaria la registrazione al sito Mediaset Play che consente di visualizzare qualsiasi trasmissione, spaziando tra intrattenimento, game show, politica, sport, reality, spettacolo.