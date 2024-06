Chelsea-Liverpool, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky? Dove vedere finale Carabao Cup

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Blues e Reds, valevole per la finale di Carabao Cup, che si disputera oggi pomeriggio alle ore 16 al "Wembley Stadium" di Londra. Nella scorsa a trionfare fu il Manchester United.

Oggi pomeriggio alle ore 16 (le 15 locali) al "Wembley Stadium" di Londra si disputerà il match Chelsea-Liverpool, valevole per la finale di Carabao Cup, che nella scorsa stagione vide il trionfo del Manchester United (2-0 al Newcastle in finale). Nell'attuale classifica di Premier League le due squadre sono rispettivamente al decimo e primo posto con 35 e 60 punti.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate sia all'andata sia il ritorno con pareggio a "Stamford Bridge" per 1-1 (1.a giornata) e vittoria dei Reds ad "Anfield Road" per 4-1 (22.a giornata). I precedenti complessivi invece sono 158 che vedono con il Liverpool in vantaggio per 71-48 e 39 pareggi. In caso di pareggio la sfida al 90' si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

.Dal 2021/22 la competizione nazionale garantisce alla squadra vincitrice un posto nella prossima Conference League, nel caso in cui non abbia avuto accesso alle coppe europee tramite il campionato.

Chelsea-Liverpool, formazioni ufficiali

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Diaz.

Dove vedere Chelsea-Liverpool in tv e streaming

La finale di Carabao Cup tra Chelsea-Liverpool sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Riccardo Mancini con il commento tecnico dell'ex calciatore Valon Berhami. Segui la Carabao Cup su DAZN. Attiva ora