Coppa d'Africa, dove vedere Costa d'Avorio-DR Congo: Sportitalia, OneFootball o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La 34° edizione della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, ufficialmente nota come CAF - Africa Cup of Nations 2023, offre la sfida tra la Costa d'Avorio di Emerse Fae e la Repubblica Democratica del Congo di Sebastien Desabre. La gara è valevole per la semifinale della competizione. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.