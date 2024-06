Coppa del Re, dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid: Telelombardia, Cronache di spogliatoio o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La 121° edizione di Coppa del Re, nota anche come Coppa di Spagna, offre la gara tra l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde e l'Atletico Madrid di Diego Simeone. La gara è valevole per le semifinali di ritorno della competizione. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Coppa del Re (Coppa di Spagna) 2023/24, dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid? Si gioca allo "Stadio di San Mamés" di Bilbao, con calcio d'inizio in programma oggi, Giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21:30 (CET). La gara è valida per le semifinali di ritorno della competizione nazionale.

Coppa del Re 2023/24

Semifinali - Ritorno

Stadio di San Mamés
Giovedì 29 febbraio 2024
21:30 (CET)
Arbitro: Juan Martinez

Coppa del Re, Semifinali: dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid viene trasmessa su Antenna Tre e Cronache di spogliatoio. E' disponibile in:

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Diretta TV su: Antenna Tre [Canale 11 HD in Diffusione Terrestre, in Lombardia], in chiaro, emittente del Gruppo Mediapason.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Live Streaming su: Canale ufficiale YouTube di "Cronache di spogliatoio": youtube.com/@CRONACHEDISPOGLIATOIO.

Le probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO



4-2-3-1 Coppa del Re, Semifinali

ATLETICO MADRID



3-5-2 13

Julen Agirrezabala 13

Jan Oblak 18

Óscar de Marcos 22

Mario Hermoso 4

Aitor Paredes 20

Axel Witsel 3

Dani Vivian 15

Stefan Savic 15

Iñigo Lekue 12

Samuel Lino 24

Beñat Prados 14

Marcos Llorente 16

Iñigo Ruiz de Galarreta 6

Koke 9

Iñaki Williams 5

Rodrigo De Paul 8

Oihan Sancet 16

Nahuel Molina 11

Nico Williams 10

Ángel Correa 12

Gorka Guruzeta 19

Álvaro Morata Coach



Ernesto Valverde Coach



Diego Simeone

Presentazione

Si va al "San Mames" per il ritorno delle Semifinali di Coppa del Re. Dopo il colpaccio nella gara d'andata al "Civitas Metropolitano" di Madrid (1-0, rete su calcio di rigore di Álex Berenguer al 25'), l'Athletic Bilbao sogna la finale dove potrebbe trovare il già qualificato Maiorca, dopo aver battuto la favorita Real Sociedad ai tiri di rigore per 5-4, dopo l'1-1 dei 120', con il penalty decisivo non realizzato da Mikel Oyarzabal. I "Colchoneros", guidati da Diego Simeone, sono chiamati a riscattare il passo falso avvenuto dinanzi al proprio pubblico ma dovranno fare i conti con lo svantaggio iniziale, seppur esiguo, e con il calore del pubblico di Bilbao. Alla squadra di Ernesto Valverde può andare bene anche un pareggio per ottenere l'ambitissimo pass per l'ultimo atto del trofeo spagnolo.

Riavvolgendo il nastro del cammino delle due compagini, i padroni di casa hanno iniziato al primo turno contro la formazione del Rubi (2-1), per poi liquidare al turno successivo il Cayon con un facile 3-0; con quest'ultimo risultato è stato eliminato anche l'Eibar. Agli ottavi la vittima è stata l'Alaves (2-0), per poi accedere ai quarti contro il Barcellona contro cui è stata compiuta un'inaspettata impresa sportiva: 4-2 per i baschi ai tempi supplementari tra le mura amiche, dopo uno svantaggio parziale di 1-2.

L'Atletico Madrid, invece, ha iniziato il proprio percorso dai sedicesimi di finale. La squadra di Diego Simeone ha battuto il Lugo (1-3), per poi trovare ed eliminare il Real Madrid agli ottavi nel "Derbi madrileño", con un emozionante 4-2 ai tempi supplementari. Ai quarti, infine, il successo ai danni del Siviglia (1-0, rete di Memphis Depay).

Il coach Ernesto Valverde è costretto a rinunciare al difensore Yuri Berchiche, infortunatosi durante la gara de LaLiga contro il Betis Siviglia; l'Atletico Madrid, invece, non vedrà tra gli undici iniziali Antoine Griezmann, con l'obiettivo di consentirgli un recupero nei tempi giusti anche e soprattutto in vista del ritorno degli ottavi della UEFA Champions League contro l'Inter, in programma il 13 marzo prossimo al "Civitas Metropolitano".