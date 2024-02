Europa League, probabili formazioni Feyenoord-Roma: le scelte di Slot e De Rossi

Le probabili formazioni del match Feyenoord-Roma, in programma giovedì 15 febbraio alle ore 18:30, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Slot e De Rossi.

Giovedì 15 febbraio, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Feyenoord-Roma. Le due compagini, guidate da Arne Slot e Daniele De Rossi, si sfideranno allo stadio "Feijenoord", noto con il soprannome di de Kuip, il maggiore stadio di calcio della città di Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Europa League, Feyenoord-Roma: come arrivano le due squadre

Il Feyenoord si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in Eredivisie. Gli olandesi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro l'AZ ed hanno vinto in casa per 2-0 nel derby contro lo Sparta Rotterdam. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa per 4-0 contro il Cagliari ed hanno perso allo stadio Olimpico per 2-4 contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Europa League, le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-2-3-1) - Wellenereuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda. All.: Slot

ROMA (4-3-3) - Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.