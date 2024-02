Fidelis Andria-Trapani, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie D

Presentazione e probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra pugliesi e siciliani, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie D, che si disputerà allo stadio "Degli Ulivi” alle ore 17. L'arbitro della sfida sarà Francesco Saffioti di Como.

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio "Degli Ulivi" si disputerà il match Fidelis-Andria Trapani, valevole per i quarti di finale (gara unica) della Coppa Italia Serie D. Le due squadre si trovano rispettivamente al sesto e al primo posto nei loro rispettivi gironi (H e I) con 35 e 65 punti.

La squadra pugliese ha eliminato Gravina, Martina, Bitonto, Casarano e Cavese, mentre quella siciliana ha avuto la meglio su Sant'Agata, Sancataldese, Agrakas, ed Angri. Chi avrà la meglio si qualificherà per le semifinali (andata e ritorno) in programma il 28 febbraio e il 13 marzo. Sono tre i precedenti in Puglia, con gli ospiti avanti per 2-1 (nessun pareggio). L'arbitro della sfida sarà Francesco Saffioti di Como.

Questi gli altri quarti di finale: Nuova Florida-Imolese (10 febbraio), Casatese-Follonica Gavorrano e Union Clodiense Chioggia-Varesina (11 febbraio).

Fidelis Andria-Trapani, probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Baietti; Padalino, Donida, Silvestri; Russo, Cecere, Feola, Cancelli, Giambuzzi; Varsi, Sasanelli.

TRAPANI (4-3-3): Antonini; Pipitone, Cristini, Gelli, Morleo; Sbrissa, Acquadro, Bova; Sartore, Samake, Balla.

Dove vedere Fidelis Andria-Trapani in tv e streaming

Il match di Coppa Italia (quarti di finale) tra Fidelis Andria-Trapani sarà visibile in diretta sui canali TeleSud Trapani e La tr3 (canali regionali 83 – 88 del ditale terrestre), mentre in diretta streaming su telesudweb.it e Latr3.it.

25 novembre 2017, Fidelis Andria-Trapani 0-1: gli highlights