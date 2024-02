Finale Coppa d'Asia, dove vedere Giordania-Qatar: Mola, OneFootball o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La 18° edizione della Coppa d'Asia in Qatar, ufficialmente nota come AFC Asian Cup 2023, giunge alla finale della competizione. La gara più sentita, quella che tutti attendono, offre la sfida tra la Giordania di Houssaine Ammouta e la Nazionale ospitante di Tintin Marquez. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Finale Coppa d'Asia (AFC Asian Cup 2023), dove vedere Giordania-Qatar? Si gioca allo "Stadio Iconico" di Lusail, con calcio d'inizio in programma sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16:00 (CET).

Coppa d'Asia

AFC - Asian Cup 2023

Finale

Stadio Iconico
Sabato 10 febbraio 2024
ORE 16:00 (CET)

Finale Coppa d'Asia, dove vedere Giordania-Qatar?

Giordania-Qatar viene trasmessa su OneFootball. E' disponibile in:

Giordania-Qatar, Live Streaming su: OneFootball Video. Tutte le partite live e le clip on demand vengono mostrate in chiaro per gli utenti di OneFootball e sono disponibili su Smartphone e Tablet attraverso l'App ufficiale (iOS/Android, inclusi Apple AirPlay e Google Chromecast), oltre che su Desktop attraverso il sito ufficiale di OneFootball: onefootball.com.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

GIORDANIA



QATAR



3-4-1-2 1

Yazeed Abu Laila 22

Meshaal Barsham 3

Abdallah Nasib 12

Lucas Mendes 5

Yazan Al Arab 16

Boualem Khoukhi 4

Bara Marei 2

Pedro Miguel 23

Ehsan Haddad 17

Ismaeel Mohammad 21

Nizar Mahmoud Al Rashdan 4

Mohammed Waad 8

Noor Al Din Rawabda 20

Ahmed Fathi 2

Mohammad Abuhasheesh 24

Jassem Gaber 13

Mahmoud Mardi 10

Hasan Al Haydos 10

Musa Suleiman Al-Taamari 11

Akram Afif 11

Yazan Al Naimat 19

Almoez Ali Coach



Houssaine Ammouta Coach



Tintin Marquez

Presentazione

Chissà quanti avranno previsto l'approdo della Giordania per giocarsi il titolo di Campione d'Asia 2023. La formazione guidata dal CT marocchino Houssaine Ammouta ha insegnato che certe favole possono diventare una bellissima realtà. E' la sua prima finale, raggiunta con tutte le forze possibili in un mix di cuore e muscoli. Ad attenderla c'è il Qatar del CT spagnolo Tintin Marquez. Il Paese ospitante si è regalato una grande soddisfazione tutta da vivere dinanzi al pubblico di casa propria.

Nel Gruppo E l'esordio è stato dei migliori, con un 4-0 alla Malesia, seguito dall'incoraggiante 2-2 contro la Corea del Sud, la stessa nazionale ritrovata e battuta in semifinale grazie al nitido 2-0 firmato da Yazan Al Naimat e Musa Suleiman Al-Taamari. Alla terza gara arriva la sconfitta per 1-0 ad opera del Bahrain, costringendo la Giordania ad accedere alle fasi successive con il piazzamento tra migliori terze. Agli ottavi di finale è sfida all'Iraq: è in questa occasione che nasce il miracolo della nazionale asiatica che veste i panni di "outsider".

Dopo aver ottenuto il vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco, la formazione irachena riesce a ribaltare il punteggio con il provvisorio 2-1 ma, al 5' e al 7' oltre i tempi regolamentari, Yazan Al Arab e Nizar Mahmoud Al Rashdan regalano l'insperato e clamoroso 3-2 definitivo. La sfida ai quarti contro il Tagikistan mette grande entusiasmo e viene affrontata con più determinazione, seppur sia necessaria un'autorete per decretare l'1-0 che consente l'approdo alle semifinali. Contro la Corea del Sud, complice anche la buona sorte, il massimo risultato viene raggiunto con gli sforzi giusti per consentire il pass a una finale che, comunque vada, resterà scolpita. La Giordania, inoltre, non era mai andata oltre i quarti di finale.

Il Qatar ha chiuso il proprio Gruppo A in scioltezza, ottenendo l'en plein grazie alle vittorie su Libano (3-0), Tagikistan (1-0) e Cina (1-0). Agli ottavi fa fatica ad avere la meglio sulla Palestina, grazie a un 2-1 molto combattuto; l'approdo ai quarti vede come avversario l'Uzbekistan che cede, dopo l'1-1 fino al 120', soltanto a tiri di rigore; la semifinale contro il quotato Iran sembra non lasciare troppo scampo. Invece, arriva la prestazione d'orgoglio che regala, grazie a un 3-2 emozionante e non privo di colpi di scena, il biglietto per accedere allo Stadio Iconico di Lusail.

I padroni di casa partono favoriti, sia per la maggiore esperienza internazionale che per il fattore campo ma, come già si è visto, la Giordania ha tutto ciò che le occorre per scrivere la storia.